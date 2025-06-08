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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
186
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Орландо Блум промовистим жестом підтримав Україну на червоній доріжці

Зірка Голлівуду продемонстрував свою солідарність з Україною.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Орландо Блум

Орландо Блум / © Associated Press

Голлівудський актор Орландо Блум промовистим жестом підтримав Україну на червоній доріжці.

Знаменитість відвідав світову прем'єру фільму "Під прикриттям", яка відбулася в Лондоні в рамках фестивалю SXSW London. На події зірка Голлівуду продемонстрував свою солідарність з Україною. Зокрема, артист одягнув на руку особливу прикрасу – браслет "Рукостискання". Актор демонстрував ювелірний виріб перед об'єктивами фотокамери. На це звернув увагу центр UNBROKEN Ukraine.

До слова, на браслеті "Рукостискання" зображено біологічна та біонічна рука. Всі кошти, які виручені з продажу прикраси, переказуються на психологічну підтримку поранених військових.

Орландо Блум / © Getty Images

Орландо Блум / © Getty Images

"Цей момент — видимий знак солідарності з Україною, її героями та всіма, хто бореться і відновлюється. Дякуємо, Орландо, за те, що носиш наш символ і допомагаєш Україні звучати гучніше", - йдеться в повідомленні UNBROKEN Ukraine.

Орландо Блум підтримав Україну / © Getty Images

Орландо Блум підтримав Україну / © Getty Images

Зазначимо, це не вперше, коли Орландо Блум одягає цей браслет на публічні заходи. Раніше він був із цією прикрасною, коли з'являвся в прямому ефірі BBC One Show.

Позиція Орландо Блума щодо України – що відомо

Ще до повномасштабного вторгнення Росії зірка Голлівуду підтримував Україну. Артист приїздив 2016 року до країни як посол ЮНІСЕФ. Він зустрівся з українськими прихильниками та відвідав такі міста, як Святогірськ, Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь, Київ і Харків.

Після початку повномасштабної війни позиція Орландо Блума не змінилася. Він публікував в Instagram дописи, в яких закликав світ підтримувати Україну. Також актор приїжджав до Молдови, де підтримував українських біженців.

У березні 2023 року зірка Голлівуду відвідав Україну. Він зустрівся з дітьми, а також із президентом Володимиром Зеленським.

Орландо Блум та Володимир Зеленський / © Associated Press

Орландо Блум та Володимир Зеленський / © Associated Press

Нагадаємо, раніше американський актор Вігго Мортенсен, який, як і Орландо Блум, знімався у "Володарі перснів", продемонстрував свою підтримку України. Артиста заскочили в Іспанії у футболці, на якій був зображений Тризуб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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