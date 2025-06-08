З Бейонсе злетіли штани просто на сцені під час концерту

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

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З американської співачки Бейонсе злетіли штани просто на сцені.

Неприємний конфуз стався на концерті в Лондоні, який виконавиця відіграла 5 червня в рамках туру Cowboy Carter. Артистка співала свій хіт I'm That Girl. При цьому Бейонсе разом із танцівниками демонструвала номер, який передбачав активні рухи.

Утім, штани зірки не витримали такої різкої хореографії і просто сповзли з неї. Співачка спочатку спробувала їх упіймати, але коли цього зробити не вдалося, то просто продовжила далі виконувати трек, ніби нічого й не сталося.

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На допомогу Бейонсе прийшли танцівники. Вони підійшли до зірки, оточили її, одягли штани та застебнули їх. Артистка продовжила далі давати концерт, ніби нічого й не сталося. Однак тепер в її арсеналі з'явився новий досвід, як викручуватися з неприємних ситуацій.

Нагадаємо, подібні інциденти на концертах нерідкість. Нещодавно з американською співачкою Кеті Перрі сталася схожа ситуація. З артистки злетів бюстгальтер просто на сцені.