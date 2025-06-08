С Бейонсе слетели штаны прямо на сцене во время концерта

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

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С американской певицы Бейонсе слетели штаны прямо на сцене.

Неприятный конфуз произошел на концерте в Лондоне, который исполнительница отыграла 5 июня в рамках тура Cowboy Carter. Артистка пела свой хит I'm That Girl. При этом Бейонсе вместе с танцорами демонстрировала номер, который предполагал активные движения.

Впрочем, штаны звезды не выдержали такой резкой хореографии и просто сползли с нее. Певица сначала попыталась их поймать, но когда этого сделать не удалось, то просто продолжила дальше исполнять трек, будто бы ничего и не произошло.

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На помощь Бейонсе пришли танцоры. Они подошли к звезде, окружили ее, надели штаны и застегнули их. Артистка продолжила дальше давать концерт, будто бы ничего и не произошло. Однако теперь в ее арсенале появился новый опыт, как выкручиваться из неприятных ситуаций.

Напомним, подобные инциденты на концертах нередкость. Недавно с американской певицей Кэти Перри произошла похожая ситуация. С артистки слетел бюстгальтер прямо на сцене.