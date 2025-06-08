Война в Украине может продлиться до 2030 года - боец 3-й ОШБр ВСУ

Война в Украине / © ТСН

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Полномасштабная война России против Украины может продолжаться еще минимум пять лет.

Об этом заявил боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Янис Терещенко в интервьюжурналистке Янине Соколовой.

По его мнению, завершения войны не стоит ожидать в ближайшее время, поскольку международные партнеры, в частности НАТО, не готовы действовать решительно до завершения собственной программы перевооружения, которая продлится до 2030 года.

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«Это действительно, это исторический момент. Сколько он будет длиться? Лет пять еще мы протянем эту войну. До 2030 года мы еще будем воевать, пока чешет ногу НАТО и Европа. Потому что у них принято перевооружение НАТО до 2030 года», — сказал боец.

Терещенко отметил, что несмотря на все, Украина имеет достаточно международной поддержки и внутренних ресурсов для борьбы.

«У нас есть международное сообщество, у нас достаточно сил и средств для того, чтобы противодействовать Российской Федерации», — подчеркнул военный.

По его мнению, Россия уже исчерпала основные возможности для эскалации.

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«У Российской Федерации недостаточно сил и средств для того, чтобы нас чем-то напугать. Все, чем они могли нас напугать, они уже применили. Все оружие, все пути нападения, подвоха и так далее — они абсолютно все сделали, что могли сделать. Если бы они могли сделать еще больше — они бы сделали еще больше», — сказал Янис Терещенко.

Также он задал риторический вопрос относительно возможного перемирия:

«Она (война — ред.) продлится минимум до 2030 года. Это не может продолжаться, она будет продолжаться… Перемирие? Перемирие с кем?», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин еще не ответил на «Паутину» в полной мере как хотел, поэтому планирует применить ракеты и беспилотники по Украине

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