Война в Украине продолжается / © Getty Images

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Быстрое окончание войны в Украине возможно, но требует решительных шагов.

Об этом сказал командующий 3-м штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий в интервью «Бутусов Плюс».

«Война, вообще, может закончиться в любой момент. Вопрос исключительно в том, чем она закончится и на сколько она закончится. Может ли быть перемирие завтра? Через 5 минут оно может быть. Я верю, например, в твердое перемирие или мир на относительно значительное время и без угрозы повторного вторжения — это постановка России в абсолютно патовую ситуацию, когда они не смогут продвигаться, потери будут слишком высоки для того, чтобы эту цену платить», — сказал он.

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«Если Украина хочет твердого перемирия, то мы должны остановить (Россию — ред.) И это будет уже тот момент, когда нам ни Запад, ни Восток не смогут навязывать откровенно кабально-унизительные условия. Будет ясно, что с нами придется договариваться и так далее. Сегодня наша задача — не допустить потери населенных пунктов, территорий, полностью остановить противника, перейти к стратегической обороне», — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что завершение горячей фазы войны возможно, но это требует решительных действий от западных партнеров.

В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подчеркивают, что ждать скорого завершения войны не стоит — необходимо упорно работать над тем, чтобы приблизить мир.

«Ждать не стоит. Следует над этим упорно работать. Такая работа ведется. Украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации, активно над этим работают. Да, работают и наши партнеры», — пояснил спикер ГУР Министерства обороны Андрей Юсов.

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У кремлевского диктатора Владимира Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведка имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.