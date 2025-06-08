Війна в Україні / © ТСН

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Повномасштабна війна Росії проти України може тривати ще щонайменше п’ять років.

Про це заявив боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Яніс Терещенко в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

На його думку, завершення війни не варто очікувати найближчим часом, оскільки міжнародні партнери, зокрема НАТО, не готові діяти рішуче до завершення власної програми переозброєння, яка триватиме до 2030 року.

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«Це дійсно, це історичний момент. Скільки він буде тривати? Років п’ять ще ми протягнемо цієї війни. До 2030 року ми ще будемо воювати, поки чухає ногу НАТО й Європа. Тому що у них прийнято переозброєння НАТО до 2030 року», — сказав боєць.

Терещенко зазначив, що попри все, Україна має достатньо міжнародної підтримки та внутрішніх ресурсів для боротьби.

«У нас є міжнародна спільнота, у нас достатньо сил і засобів для того, щоб протидіяти Російській Федерації», — наголосив військовий.

На його думку, Росія вже вичерпала основні можливості для ескалації.

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«У Російської Федерації недостатньо сил та засобів для того, щоб нас чимось налякати. Все, чим вони могли нас налякати, вони вже застосували. Всю зброю, всі шляхи нападу, підступу і так далі — вони абсолютно все зробили, що могли зробити. Якби вони могли зробити ще більше — вони б зробили ще більше», — сказав Яніс Терещенко.

Також він поставив риторичне питання щодо можливого перемир’я:

«Вона (війна — ред.) триватиме мінімум до 2030 року. Це не може тривати, вона триватиме… Перемир’я? Перемир’я з ким? , — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін ще не відповів на «Павутину» повною мірою як хотів, тому планує застосувати ракети й безпілотники по Україні.

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