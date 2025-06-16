Деяким українцям заборонено одружуватися: кому саме

Кому не можна одружуватися

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В Україні шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлено з 18 років. Тобто, для того, щоб одружитись, на момент реєстрації повинно виповнитись 18 років. В окремих випадках, особі, яка досягла 16 років, за рішенням суду також може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Не менш важливою умовою під час одруження є встановлення родинного споріднення.

Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу не можуть перебувати у шлюбі між собою:

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Особи, які є родичами прямої лінії споріднення.

Рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати та сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати та сестри, які мають спільну матір або спільного батька.

Двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

Усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення).

Втім, за рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.