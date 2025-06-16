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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
63k
Время на прочтение
1 мин

Некоторым украинцам запрещено жениться: кому именно

Кому в Украине запрещено жениться — разъяснение.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Кому нельзя жениться

Кому нельзя жениться

В Украине брачный возраст для мужчин и женщин установлен с 18 лет. То есть, для того чтобы жениться, на момент регистрации должно исполниться 18 лет. В отдельных случаях лицу, достигшему 16 лет, по решению суда также может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам.

Брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Не менее важным условием во время бракосочетания является установление семейного родства.

Согласно статье 26 Семейного кодекса не могут состоять в браке между собой:

  • Лица, являющиеся родственниками прямой линии родства.

  • Родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородны братья и сестры, имеющие общих родителей. Неполнородны братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца.

  • Двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница.

  • Усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только при отмене усыновления).

Впрочем, по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным усыновителем и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.

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Дата публикации
Количество просмотров
63k
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