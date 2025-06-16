"Детское Евровидение-2025": назван музыкальный продюсер нацотбора

Детское Евровидение-2025 / © junioreurovision.tv

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Общественное Вещание объявило о начале приема заявок на участие в национальном отборе на "Детское Евровидение-2025" и обнародовало имя музыкального продюсера.

Так, в этом году музыкальное продюсирование возглавила украинская певица Светлана Тарабарова. Для сонграйтерки это уже третий такой опыт. Об этом сообщили на официальной странице в Instagram Общественного вещания. Артистка также поделилась первыми эмоциями и заявила о готовности брать на себя ответственность.

"Для меня большая честь и одновременно ответственность в третий раз стать музыкальным продюсером Национального отбора "Детского Евровидения" в Украине. Это не просто конкурс - это возможность для талантливых детей со всей страны раскрыть свой потенциал, заявить о себе на большой сцене, почувствовать поддержку и веру в свои силы", - отметила Светлана Тарабарова.

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Светлана Тарабарова / © instagram.com/suspilne.eurovision

В то же время музыкальный продюсер призвала детей подавать свои заявки и не бояться демонстрировать талант, чтобы уже совсем скоро представлять Украину на международной арене. Отметим, что подать заявку на участие в конкурсе можно с 16 июня по 10 июля 2025 года через специальную форму на официальном сайте Общественного. Стоит также отметить, что в этом году появилось новое правило: "Общественное" получило право формировать конкурсные коллективы из разных претендентов на участие в финале.

Напомним, уже известно, какая страна будет проводить "Детское Евровидение-2025" и когда стартует конкурс.