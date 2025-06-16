Уменьшит ли атака на Иран поставки "Шахедов" в Россию: эксперт WР ответил

Может ли Иран продолжать поставлять России дроны, воюя с Израилем. / © tsn.ua

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Конфликт между Ираном и Израилем вряд ли принесет ощутимую пользу Украине.

Такое мнение высказал колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус в своей колонке.

«Украина будет оказана скромная помощь. Но я сомневаюсь, что это существенно что-нибудь изменит, особенно если поставки американского оружия в Украину замедлятся, чтобы обеспечить достаточное количество оружия для пополнения арсеналов Израиля», — считает аналитик.

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Также Игнатиуса спросили, сократятся ли российские закупки беспилотников у Ирана.

«Конечно, Иран, находящийся под непрерывным нападением, не сможет снабжать столько беспилотников Shahed. Но внутренний потенциал России по производству беспилотников быстро растет. С сожалением должен сказать, что, судя по тому, что я слышу от украинских и американских чиновников, Россия все больше доказывает, что является „армией, которая учится“ в Украине», — сказал он.

Заметим, что РФ уже запустила собственное производство «Шахедов», называемых «Геранями».

Ранее Дэвид Игнатиус объяснил, почему США не поддерживают Украину, как Израиль.

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