"Детское Евровидение-2025": объявлены дата и место проведения конкурса

Детское Евровидение-2025 / © junioreurovision.tv

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Организаторы международного детского песенного конкурса "Детское Евровидение-2025" официально заявили о месте проведения.

Так, юные участники будут соревноваться за музыкальное первенство в столице Грузии — Тбилиси. Об этом стало известно из официальных соцсетей шоу накануне финала взрослого "Евровидения-2025" в Базеле, Швейцария. Организаторы также подтвердили дату: грандиозное финальное шоу запланировано на субботу, 13 декабря. Грузинский вещатель GPB гарантирует яркое и незабываемое шоу.

"Мы счастливы вернуться в Грузию, которая всегда демонстрирует истинное пристрастие к "Детскому Евровидению", – отметил исполнительный директор "Детского Евровидения-2025" Мартин Грин.

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"Детское Евровидение-2025" состоится в Грузии / © JuniorEurovision

К слову, Грузия — самая успешная страна в истории детского песенного состязания. Так, она уже четырежды побеждала с 2007 года. Это будет второе проведение конкурса в Тбилиси. Впервые страна принимала его в 2017 году. К тому же, в прошлом году победу на конкурсе одержал представитель Грузии Андриа Путкарадзе с песней To My Mom. Украинец Артём Котенко стал третьим, что стало громким успехом для нашей страны.

Тем временем Украина уже готовится к выступлению на "Евровидении-2025". Уже сегодня, 13 мая, группа Ziferblat выйдет зажигать сердца еврофанов на главную сцену первого полуфинала конкурса. А пока редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кому букмекеры прочат победу в финале и где в турнирной таблице Украина.