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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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"Дитяче Євробачення-2025": оголошено дату та місце проведення конкурсу

Торішній тріумф цієї країни знову повертає конкурс до себе.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дитяче Євробачення-2025

"Дитяче Євробачення-2025" / © junioreurovision.tv

Організатори міжнародного дитячого пісенного конкурсу “Дитяче Євробачення-2025” офіційно заявили про місце його проведення.

Так, юні учасники змагатимуться за музичну першість у столиці Грузії — Тбілісі. Про це стало відомо з офіційних соцмереж шоу напередодні фіналу дорослого “Євробачення-2025” у Базелі, Швейцарія. Організатори також підтвердили дату: грандіозне фінальне шоу заплановане на суботу, 13 грудня. Грузинський мовник GPB гарантує яскраве й незабутнє шоу.

“Ми щасливі повернутися до Грузії, яка завжди демонструє справжню пристрасть до “Дитячого Євробачення”, — зазначив виконавчий директор “Дитячого Євробачення-2025” Мартін Грін.

“Дитяче Євробачення-2025” відбудеться у Грузії / © JuniorEurovision

“Дитяче Євробачення-2025” відбудеться у Грузії / © JuniorEurovision

До слова, Грузія — найуспішніша країна в історії дитячого пісенного змагання. Так, вона вже чотири рази перемагала від 2007 року. Це буде друге проведення конкурсу в Тбілісі. Вперше країна приймала його 2017-го. До того ж торік перемогу на конкурсі здобув представник Грузії Андріа Путкарадзе з піснею To My Mom. Українець Артем Котенко став третім, що стало гучним успіхом для нашої країни.

Тим часом Україна вже готується до виступу на “Євробаченні-2025”. Уже сьогодні, 13 травня, гурт Ziferblat вийде запалювати серця єврофанів на головну сцену першого півфіналу конкурсу. А поки редакція сайту ТСН.ua пропонує поглянути, кому букмекери пророкують перемогу у фіналі та де в турнірній таблиці Україна.

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