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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

День ангела 18 червня: кого та як вітати з іменинами

18 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 18 червня, день ангела

Який сьогодні, 18 червня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 18 червня

18 червня 2025 року привітайте з іменинами Данила, Леонтія, Михайла, Опанаса, Дар’ю, Єфросинію, Марію.

Данило — давньоєврейське походження, означає “Бог мій суддя”. В дитинстві спокійний, стриманий. В дорослому віці стає рішучим, легко прощає.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левинний”. В дитинстві завзятий, наполегливий. В дорослому віці стає педантичним, старанним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві добрий, вихований. В дорослому віці стає ввічливим, справедливим.

Опанас — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає неквапливим, старанним.

Дар’я — перське ім’я, перекладається як “корона”. В дитинстві розумна, талановита. В дорослому віці стає стійкою, душевною.

Єфросинія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “веселощі”. В дитинстві наполеглива, працьовита. В дорослому віці стає відповідальною, всю себе віддає науці.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра, завжди допоможе. В дорослому віці стає щирою, інколи наївною.

День ангела 18 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 18 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щоденно оберігає тебе від усього лихого, дарує душевну рівновагу, силу і натхнення. Бажаю, щоб життя було щедрим на добро, а серце — сповненим любові та світла!

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди крокує поруч, огортаючи тебе невидимим щитом захисту й турботи. Бажаю радості в кожному дні, вірних друзів поруч і здійснення всіх добрих мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було спокійним і гармонійним, а на душі — затишно, як у домі. Нехай небесна опіка супроводжує тебе в усіх починаннях і дарує натхнення на добрі справи.

***

У День твого небесного покровителя хочу побажати міцного здоров’я, добробуту, родинного тепла й душевного піднесення. Хай Ангел береже тебе, допомагає у важливих рішеннях і веде найкращим шляхом!

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди живе віра, у домі панує злагода, а на душі буде світло й спокій. Бажаю, щоб ангел охороняв тебе від зневіри, сумнівів і невдач, а життя дарувало тільки приємні несподіванки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
110
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