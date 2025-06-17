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Син поваленого шаха Ірану закликає до повстання: "Ісламська Республіка вже впала"
На думку наслідного принца Ірану, лише тотальне повстання може покласти край тому «кошмару», в якому опинились усі іранці.
Реза Пахлаві, син поваленого іранського монарха, який нині перебуває у вигнанні, виступив із гучним закликом до повстання в Ірані. За його словами, Ісламська Республіка вже «закінчилася і падає», і для припинення цього «колективного кошмару» необхідне лише «масштабне повстання».
Про це повідомляє CNN.
У своїй заяві Реза Пахлаві підкреслив, що поточний режим в Ірані вже вичерпав себе, і народ має взяти долю країни у свої руки.
«Зараз саме час підвестися. Час повернути Іран. Усі ми, разом», — сказав він.
Він висловив переконання, що лише тотальне повстання здатне покласти край тому, що він назвав «колективним кошмаром», у якому перебуває країна.
«Не турбуйтеся про те, що буде після падіння Ісламської республіки. Іран не вступить у період нестабільності чи громадянської війни», — сказав він.
Його слова пролунали на тлі зростаючої внутрішньої напруги в Ірані та посилення зовнішньополітичного тиску, що посилює дискусії про майбутнє Ісламської Республіки.
Нагадаємо, Трамп назвав Хаменеї «легкою мішенню» і заявив, що США знають, де він ховається, але поки що невбиватимуть верховного лідера Ірану.