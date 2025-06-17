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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Син поваленого шаха Ірану закликає до повстання: "Ісламська Республіка вже впала"

На думку наслідного принца Ірану, лише тотальне повстання може покласти край тому «кошмару», в якому опинились усі іранці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Реза Пахлаві

Наслідний принц Ірану Реза Пахлаві

Реза Пахлаві, син поваленого іранського монарха, який нині перебуває у вигнанні, виступив із гучним закликом до повстання в Ірані. За його словами, Ісламська Республіка вже «закінчилася і падає», і для припинення цього «колективного кошмару» необхідне лише «масштабне повстання».

Про це повідомляє CNN.

У своїй заяві Реза Пахлаві підкреслив, що поточний режим в Ірані вже вичерпав себе, і народ має взяти долю країни у свої руки.

«Зараз саме час підвестися. Час повернути Іран. Усі ми, разом», — сказав він.

Він висловив переконання, що лише тотальне повстання здатне покласти край тому, що він назвав «колективним кошмаром», у якому перебуває країна.

«Не турбуйтеся про те, що буде після падіння Ісламської республіки. Іран не вступить у період нестабільності чи громадянської війни», — сказав він.

Його слова пролунали на тлі зростаючої внутрішньої напруги в Ірані та посилення зовнішньополітичного тиску, що посилює дискусії про майбутнє Ісламської Республіки.

Нагадаємо, Трамп назвав Хаменеї «легкою мішенню» і заявив, що США знають, де він ховається, але поки що невбиватимуть верховного лідера Ірану.

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Дата публікації
Кількість переглядів
546
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