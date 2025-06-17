"Легка мішень": Трамп відкрито погрожує верховному лідеру Ірану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Колишній президент США Дональд Трамп виступив із прямою та грізною заявою на адресу вищого керівництва Ірану. Він публічно заявив, що Сполучені Штати точно знають місцеперебування Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і мають можливість завдати удару, але поки що не планують цього робити. Окрім того, Трамп стверджує, що США повністю контролюють повітряний простір над Іраном.

Про це пише Business Today.

Ці висловлювання пролунали на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та перед терміновим засіданням Ради національної безпеки США, скликаним Дональдом Трампом для обговорення війни між Іраном та Ізраїлем.

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Заява про Хаменеї та ультиматум Ірану

На своїй платформі Truth Social Дональд Трамп залишив кілька повідомлень, які стали прямим попередженням для Тегерана.

«Ми точно знаємо, де ховається так званий „Верховний лідер“. Він легка мішень, але там він у безпеці — ми не збираємося його прибирати (вбивати!), принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети стріляли по цивільних або американських солдатах. Наше терпіння вичерпується. Дякую за увагу до цього питання!» — написав Трамп.

В наступному дописі він лаконічно додав: «БЕЗУМОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ!», ймовірно зазначивши єдиний можливий вихід для іранського уряду.

Ці заяви набули особливого значення на тлі повідомлень про те, що раніше Білий дім нібито блокував план Ізраїлю щодо ліквідації Хаменеї.

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За словами анонімного джерела з адміністрації Трампа, Хаменеї може не боятися за своє життя, поки «іранці не вбили американця».

«Чи вбили вже іранці американця? Ні. Поки вони цього не зроблять, ми навіть не будемо говорити про переслідування політичного керівництва», — заявив співрозмовник журналістів.

«Контроль над небом Ірану» та засідання РНБ

Важливою частиною риторики Трампа стала його заява, що США «контролюють небо над Іраном», хоча деталі цього контролю не уточнювалися. Це твердження підкреслює рівень американської присутності та потенційного впливу в регіоні.

Висловлювання Трампа пролунали перед ключовим засіданням Ради національної безпеки, яке він скликав для обговорення розвитку конфлікту. Це свідчить про серйозність ситуації та потенційні стратегічні рішення, що можуть бути ухвалені США у відповідь на ескалацію.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо війни між Ізраїлем та Іраном. Він прагне «реального кінця» конфлікту, а не просто припинення вогню, і його терпіння щодо переговорів вичерпується.

Також ми писали, що Ізраїль завдав ударів по ядерних військових об’єктах Ірану, і Трамп про це знав. Це була масштабна атака, спрямована на запобігання розробці ядерної зброї Тегераном.