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Під час удару по Києву загинув американець — Зеленський
У столиці України було зафіксовано близько 30 місць влучання російських ракет або їх уламків.
Під час масованого удару по Києву 17 червня загинув громадянин Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на саміті «Великої сімки» у Канаді.
За його словами, в столиці України було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено.
«Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих — громадянин Сполучених Штатів Америки», — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у ніч проти 17 червня, російська терористична армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та Одесі. У Солом’янському районі української столиці росіяни влучили у дві житлові багатоповерхівки.