Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Під час масованого удару по Києву 17 червня загинув громадянин Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на саміті «Великої сімки» у Канаді.

За його словами, в столиці України було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено.

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«Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих — громадянин Сполучених Штатів Америки», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня, російська терористична армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та Одесі. У Солом’янському районі української столиці росіяни влучили у дві житлові багатоповерхівки.