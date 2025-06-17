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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Во время удара по Киеву погиб американец — Зеленский

В столице Украины было зафиксировано около 30 мест попадания российских ракет или их обломков.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
владимир зелёный

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Во время массированного удара по Киеву 17 июня погиб гражданин Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» в Канаде.

По его словам, в столице Украины было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Почти 150 жилых домов были повреждены.

«Известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших — гражданин Соединенных Штатов Америки», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 17 июня, российская террористическая армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и Одессе. В Соломенском районе украинской столицы россияне попали в две жилые многоэтажки.

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