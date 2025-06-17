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- Украина
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Во время удара по Киеву погиб американец — Зеленский
В столице Украины было зафиксировано около 30 мест попадания российских ракет или их обломков.
Во время массированного удара по Киеву 17 июня погиб гражданин Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» в Канаде.
По его словам, в столице Украины было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Почти 150 жилых домов были повреждены.
«Известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших — гражданин Соединенных Штатов Америки», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в ночь на 17 июня, российская террористическая армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и Одессе. В Соломенском районе украинской столицы россияне попали в две жилые многоэтажки.