Какие цвета одежды делают фигуру стройнее – это не черный. / © Unsplash

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Об этом рассказала в своем блоге о моде Имоджен Лемпорт, модная блоггерша и стилистка.

Конечно, черный цвет гораздо лучше поглощает свет. То есть все эти световые лучи поглощаются, поэтому свет не отражается и мы выглядим стройнее. Но это только в теории. Хотя черный действительно поглощает свет, поэтому не отражает цвета назад, но он отражает тени, подчеркивающие линии, морщины и двойной подбородок, делая их более очевидными.

Поскольку черный цвет очень темный, на самом деле он делает наш силуэт более, а не менее заметным, поскольку мы обычно находимся в более светлой и яркой среде. А еще черные вещи всегда выглядят более тяжелыми, чем более светлые. Поэтому стилистка не рекомендует носить одежду такого цвета, если вы хотите казаться более стройными. Особенно, если у вас светлые волосы.

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Также черный цвет совсем не подходит тем, у кого теплый или слишком светлый оттенок кожи.

Какие цвета одежды сделают фигуру более стройной

Здесь все зависит от цвета ваших волос. Например, если у вас светлые волосы (в частности, седые или белые), то светлые цвета будут смотреться на вас лучше, чем темные. Если у вас темные волосы (темнее каштановые и черные), темные цвета выглядят лучше всего. Если у вас средние волосы (темно-русые, рыжие и светло-каштановые или средне-серые), то оптимальными для вас будут оттенки среднего сигмента, например, зеленый, красный, коричневый и т.д.

Если у вас вообще светлый цвет, вам лучше использовать светлые цвета, чем темные. Большинству людей со светлым цветом волос или кожи черный цвет не подходит. Он просто слишком темный и жесткий для их цвета.

Согласно модным журналам, на самом деле черный — яркий цвет. Поэтому "стройные" черные брюки скорее привлекут внимание к вашим проблемным местам и сосредоточят на них особое внимание. Это не значит, что вам нужно бежать и покупать брюки белого цвета, чтобы казаться более стройными. Лучше выбрать что-нибудь среднее, но совсем не черное.

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Как выбрать брюки, чтобы создать иллюзию стройной фигуры

В первую очередь, выбирайте более толстую ткань или более непрозрачные материалы. Все, что более прозрачно и легко, будет труднее носить. Более толстая ткань имеет тенденцию скрывать больше того, что происходит под ней, особенно, если вас беспокоит целлюлит.

Блестящие ткани привлекают внимание и увеличивают площадь, поэтому брюки из матовой ткани сделают вас стройнее.

Во-вторых, учтите такие цвета как серый или темно-серый, если вам подходят холодные оттенки, или шоколадно-коричневый и оливково-зеленый, если вы больше носите тёплые. Оба будут выглядеть более стройно, чем любые черные брюки.

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