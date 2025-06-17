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Какие цвета одежды сделают вашу фигуру стройнее: и это совсем не черный
Часто можно услышать мнение, что черный цвет делает фигуру более стройной. Но на самом деле этот оттенок стал модным лишь благодаря Коко Шанель. Действительно ли черная одежда помогает выглядеть стройнее? И какие оттенки лучше носить?
Об этом рассказала в своем блоге о моде Имоджен Лемпорт, модная блоггерша и стилистка.
Конечно, черный цвет гораздо лучше поглощает свет. То есть все эти световые лучи поглощаются, поэтому свет не отражается и мы выглядим стройнее. Но это только в теории. Хотя черный действительно поглощает свет, поэтому не отражает цвета назад, но он отражает тени, подчеркивающие линии, морщины и двойной подбородок, делая их более очевидными.
Поскольку черный цвет очень темный, на самом деле он делает наш силуэт более, а не менее заметным, поскольку мы обычно находимся в более светлой и яркой среде. А еще черные вещи всегда выглядят более тяжелыми, чем более светлые. Поэтому стилистка не рекомендует носить одежду такого цвета, если вы хотите казаться более стройными. Особенно, если у вас светлые волосы.
Также черный цвет совсем не подходит тем, у кого теплый или слишком светлый оттенок кожи.
Какие цвета одежды сделают фигуру более стройной
Здесь все зависит от цвета ваших волос. Например, если у вас светлые волосы (в частности, седые или белые), то светлые цвета будут смотреться на вас лучше, чем темные. Если у вас темные волосы (темнее каштановые и черные), темные цвета выглядят лучше всего. Если у вас средние волосы (темно-русые, рыжие и светло-каштановые или средне-серые), то оптимальными для вас будут оттенки среднего сигмента, например, зеленый, красный, коричневый и т.д.
Если у вас вообще светлый цвет, вам лучше использовать светлые цвета, чем темные. Большинству людей со светлым цветом волос или кожи черный цвет не подходит. Он просто слишком темный и жесткий для их цвета.
Согласно модным журналам, на самом деле черный — яркий цвет. Поэтому "стройные" черные брюки скорее привлекут внимание к вашим проблемным местам и сосредоточят на них особое внимание. Это не значит, что вам нужно бежать и покупать брюки белого цвета, чтобы казаться более стройными. Лучше выбрать что-нибудь среднее, но совсем не черное.
Как выбрать брюки, чтобы создать иллюзию стройной фигуры
В первую очередь, выбирайте более толстую ткань или более непрозрачные материалы. Все, что более прозрачно и легко, будет труднее носить. Более толстая ткань имеет тенденцию скрывать больше того, что происходит под ней, особенно, если вас беспокоит целлюлит.
Блестящие ткани привлекают внимание и увеличивают площадь, поэтому брюки из матовой ткани сделают вас стройнее.
Во-вторых, учтите такие цвета как серый или темно-серый, если вам подходят холодные оттенки, или шоколадно-коричневый и оливково-зеленый, если вы больше носите тёплые. Оба будут выглядеть более стройно, чем любые черные брюки.
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