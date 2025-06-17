Трамп может нанести удар по ядерным объектам Ирана в ближайшее время— Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

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Во вторник, 17 июня, президент Дональд Трамп встретился с командой национальной безопасности для обсуждения политики США по конфликту между Израилем и Ираном. По данным американских чиновников, Трамп серьезно рассматривал возможность вступления в войну и нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, включая подземный завод в Фордоу.

Об этом пишет Axios.

Нарастающее напряжение и «настоящий конец»

Эта новость стала движущей силой для досрочного возвращения Трампа с саммита G7. Журналистам на борту Air Force One он заявил, что заинтересован не в прекращении огня, а в реальном прекращении войны и ядерной программы Ирана.

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Белый дом обсуждал идею непосредственной встречи с иранцами на этой неделе, однако Трамп отметил, что это будет «зависеть от того, что произойдет, когда я вернусь» в Вашингтон.

Два израильских чиновника сообщили Axios, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и израильское оборонное руководство продолжают считать, что Трамп, вероятно, вступит в войну в ближайшие дни. Все для того чтобы разбомбить иранский подземный объект обогащения урана. До сих пор США лишь помогали Израилю защищаться от ракетных атак, отказываясь принимать участие в наступательных операциях.

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Реакция команды Трампа и воинственные заявления

На фоне растущих признаков возможного удара США по Ирану, вице-президент Джей Ди Венс отверг критику по поводу вмешательства Трампа в войну.

«Президент продемонстрировал поразительное воздержание, сосредотачивая внимание наших военных на защите наших войск и защите наших граждан.

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Сам Трамп дал понять свои мысли в серии воинственных постов на Truth Social перед встречей в Ситуационной комнате.

«Теперь у нас есть полный и абсолютный контроль над небом над Ираном… Наше терпение иссякает», — написал Трамп.

Он также предостерег Верховного лидера Ирана Али Хаменеи от нападений на американские силы на Ближнем Востоке, добавив: «Мы точно знаем, где прячется так называемый „Верховный лидер“. Он легкая мишень, но там он в безопасности. Мы не собираемся его уничтожать (убивать!), по крайней мере, пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты запускали по гражданскому населению или американским солдатам».

В третьем сообщении менее чем через час Трамп написал: «БЕЗУМНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ».

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Напомним, Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде 16 июня, ссылаясь на необходимость срочно вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.