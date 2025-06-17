Фицо заговорил о выходе Словакии из НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил возможность выхода его страны из НАТО, заявив о пользе от политики нейтралитета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-конференцию словацкого премьера, которая транслировалась в Сети во вторник, 17 июня.

«Если вы меня спросите, я скажу вам, что в эти бессмысленные времена наращивания вооружений, когда оружейные компании потирают руки… нейтралитет очень принесет пользу Словакии», — сказал он.

Реклама

Заявление Роберта Фицо прозвучало накануне саммита НАТО, на котором лидеры стран-членов Альянса для сдерживания России должны договориться об увеличении расходов на вооружение.

«Но, к сожалению, это решение не в моих руках», — добавил он, не уточняя подробностей.

Известно, что любое решение Словакии о выходе из НАТО будет сложным процессом, который будет включать решение парламента.

Как известно, Роберт Фицо занимает пророссийскую позицию относительно войны в Украине и спорит с Европейским Союзом относительно желания Словакии продолжать импортировать российский газ и нефть.

Реклама

Напомним, ранее премьер-министр Словакии поручил главе МИД Юраю Бланару требовать отложить голосование за новый санкционный пакет ЕС против России, пока не будет решен «вопрос российского газа».