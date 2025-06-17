ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1677
Час на прочитання
1 хв

Фіцо заговорив про вихід Словаччини з НАТО

Прем’єр Словаччини відреагував на плани НАТО збільшити витрати на оборону.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив можливість виходу його країни з НАТО, заявивши про користь від політики нейтралітету.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресконференцію словацького прем’єра, яка транслювалася в Мережі у вівторок, 17 червня.

«Якщо ви мене запитаєте, я скажу вам, що в ці безглузді часи нарощування озброєнь, коли збройові компанії потирають руки... нейтралітет дуже принесе користь Словаччині», – сказав він.

Заява Роберта Фіцо пролунала напередодні саміту НАТО, на якому лідери країн-членів Альянсу для стримування Росії повинні домовитися про збільшення витрат на озброєння.

«Але, на жаль, це рішення не в моїх руках», – додав він, не уточнюючи подробиць.

Відомо, що будь-яке рішення Словаччини про вихід з НАТО буде складним процесом, який включатиме рішення парламенту.

Як відомо, Роберт Фіцо займає проросійську позицію щодо війни в Україні та сперечається з Європейським Союзом щодо бажання Словаччини продовжувати імпортувати російський газ і нафту.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини доручив очільнику МЗС Юраю Бланару вимагати відкласти голосування за новий санкційний пакет ЄС проти Росії, поки не буде вирішене «питання рлсійського газу».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie