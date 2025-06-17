Фіцо заговорив про вихід Словаччини з НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив можливість виходу його країни з НАТО, заявивши про користь від політики нейтралітету.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресконференцію словацького прем’єра, яка транслювалася в Мережі у вівторок, 17 червня.

«Якщо ви мене запитаєте, я скажу вам, що в ці безглузді часи нарощування озброєнь, коли збройові компанії потирають руки... нейтралітет дуже принесе користь Словаччині», – сказав він.

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Заява Роберта Фіцо пролунала напередодні саміту НАТО, на якому лідери країн-членів Альянсу для стримування Росії повинні домовитися про збільшення витрат на озброєння.

«Але, на жаль, це рішення не в моїх руках», – додав він, не уточнюючи подробиць.

Відомо, що будь-яке рішення Словаччини про вихід з НАТО буде складним процесом, який включатиме рішення парламенту.

Як відомо, Роберт Фіцо займає проросійську позицію щодо війни в Україні та сперечається з Європейським Союзом щодо бажання Словаччини продовжувати імпортувати російський газ і нафту.

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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини доручив очільнику МЗС Юраю Бланару вимагати відкласти голосування за новий санкційний пакет ЄС проти Росії, поки не буде вирішене «питання рлсійського газу».