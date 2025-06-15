Фіцо попросив не голосувати за санкції проти РФ: у чому причина

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

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Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару на саміті в середу вимагати відкласти голосування за новий санкційний пакет ЄС проти Росії до розв’язання питання з постачанням російського газу.

Про це повідомляє видання Denník N.

«Хочемо попросити про те, аби ми зараз не вели перемовини щодо санкцій, а спершу — з цього питання», — заявив Фіцо.

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За його словами, країна хоче гарантій щодо стабільних поставок газу та цін для домогосподарств.

Він повідомив, що з 1 січня може припинитися можливість закупівлі російського газу, і Братислава хоче знати, які матиме гарантії щодо обсягів постачання та того, що ціни для домогосподарств суттєво не зростуть.

«Словаччина не має жодного приводу страждати через Україну», — підкреслив премʼєр.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет санкцій проти РФ. Він, зокрема, передбачає зниження стелі цін на російську нафту від 60 до 45 доларів за барель, заборону на імпорт нафтопродуктів, перероблених з російської нафти у третіх країнах тощо.

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Цей пакет санкцій — уже 18-й — узгоджується з аналогічними заходами, які розробляються у США.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам.