Фицо попросил не голосовать за санкции против РФ: в чем причина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил министру иностранных дел Юраю Бланару на саммите в среду потребовать отложить голосование за новый санкционный пакет ЕС против России до решения вопроса с поставками российского газа.

Об этом сообщает издание Denník N

«Хотим попросить о том, чтобы мы сейчас не вели переговоры по санкциям, а сначала — по этому вопросу», — заявил Фицо.

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По его словам, страна хочет гарантий относительно стабильных поставок газа и цен для домохозяйств.

Он сообщил, что с 1 января может прекратиться возможность закупки российского газа, и Братислава хочет знать, какие будет иметь гарантии относительно объемов поставок и того, что цены для домохозяйств существенно не вырастут.

«Словакия не имеет никакого повода страдать из-за Украины», — подчеркнул премьер.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете санкций против РФ. Он, в частности, предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть от 60 до 45 долларов за баррель, запрет на импорт нефтепродуктов, переработанных из российской нефти в третьих странах и тому подобное.

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Этот пакет санкций — уже 18-й — согласуется с аналогичными мерами, которые разрабатываются в США.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что его страна будет блокировать любые санкции Евросоюза против России, если они будут вредить национальным интересам.