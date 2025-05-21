Війна в Україні: як ЄС тисне на Росію та чи готовий Путін до миру

ЄС запровадив новий пакет санкцій проти РФ / © ТСН.ua

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У вівторок Європейський Союз ухвалив новий уже 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються, зокрема, суден так званого «тіньового флоту», російських військових, компаній-посередників. А персональні санкції торкнулися зокрема Віктора Медведчука та його оточення.

Про великий санкційний пакет також оголосила Велика Британія.

Тим часом, у ЄС уже готують наступний — 18-й пакет санкцій. Про це телефоном говорили Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

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Удвічі знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель — такі санкції проти Росії пропонує європейцям Україна. Позицію озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ у Брюсселі. Того ж дня перед цим у Брюсселі збиралися міністри оборони ЄС.

Якщо європейці дійсно хочуть вдарити по російській економіці, треба знижувати стелю цін на нафту та впроваджувати обмеження проти банківської системи РФ, заявляють в українському уряді.

«Цінова стеля на нафту, з нашої точки зору, має становити 30 доларів за барель. Ми також наполягаємо на санкціях проти банківської інфраструктури Росії, включно з центральним банком», — сказав Андрій Сибіга.

Перед цим Європа оголосила про новий, уже 17-й пакет антиросійських санкцій. Він передбачає заборону на постачання високотехнологічного обладнання, персональні санкції, обмеження на компанії, які дозволяли Росії обходити санкції, обмеження проти майже двох сотень суден так званого «тіньового флоту» РФ, якими вона обходить нафтове ембарго.

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Європейці не приховують розчарування розмовою між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, де за дві години Трамп не домігся від РФ жодних поступок. У Брюсселі наголошують: Росія досі не демонструє реальної готовності до миру.

«Путін не готовий іти на поступки. Він говорить про припинення вогню, але лише на своїх умовах: відмова від членства в НАТО, визнання окупованих територій та інше. Це стара стратегія тягнути час і вигравати паузу.

Навіть якщо Росія готова говорити про якийсь меморандум, припинення вогню досі не видно. Немає чітких термінів, немає конструктиву. І я мушу сказати: Путін не має вигляд як людина, що справді зацікавлена у мирі» — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Окремо про новий пакет санкцій у вівторок оголосила й Велика Британія. Обмеження націлені на ключові сектори російської економіки, зокрема військовий, енергетичний і фінансовий. Уряд Британії також заявив про намір тісно співпрацювати з партнерами для зниження цінової стелі на нафту.

Наступний пакет європейці вже готують. Про це телефоном поговорили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський. Наступні європейські санкції можуть включати зниження цінової стелі на нафту, а також санкції проти банків третіх країн, які допомагають російській армії. Щоправда для цього потрібна співпраця зі США. Єврокомісія буде звертатися до Вашингтона, щоби знову спробувати переконати адміністрацію Дональда Трампа співпрацювати.

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