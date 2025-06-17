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Українців штрафують за рекламу в Instagram: як уникнути покарання
Використання голлівудських зірок і оголених моделей у рекламі призвело до штрафів.
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів (Держпродспоживслужба) посилила контроль за дотриманням норм рекламного права в соцмережі Instagram.
Як повідомив адвокат Богдан Янків у своєму відеоблозі на YouTube, до підприємств уже почали застосовувати санкції.
Юрист навів приклади, коли за рекламу в Instagram штрафували підприємців.
Один із таких випадків стався у Тернополі, де Держпродспоживслужба перевірила ресторан, що пропонує страви американської кухні.
У результаті, інспектори виявили в Instagram-акаунті закладу використовувалися кадри з голлівудських кінофільмів із зірками США, а також зображення відомого американського бізнесмена.
Окрім того, рекламуючи свої страви, ресторан використав вислів: «Бомба, пушка, ракета».
Янків пояснив, що за законом, реклама з чужими фото чи відео без дозволу — незаконна. Так само не можна використовувати агресивні образи, наприклад, пов’язані зі зброєю.
Таким чином, виявивши ці порушення, інспектори Держпродспоживслужби наклали на власника ресторану штраф у розмірі 8,5 тисячі гривень. Тоді бізнесмен пройшов процедуру оскарження і зумів добитися скасування штрафу.
Інший випадок, за словами адвоката, стався у Києві. Там інспектори перевіряли також рекламу ресторану, яку опублікували в Instagram.
Органи контролю визнали порушенням використання напівоголених чоловіків і жінок у рекламі продуктів харчування. Подібний контент кваліфікували як неприпустиму сексуалізацію та дискримінацію за гендерною ознакою.
Відповідно до українського законодавства, не можна використовувати зображення які порушують етичні, гуманістичні та моральні норми, а також зображення тіла (або його частини) як сексуального об’єкта.
Попри наявність офіційних дозволів на використання фотографій моделей, власнику ресторану не вдалося уникнути покарання. Суд визнав порушення і наклав на підприємця штраф у 5,1 тисячі гривень.
На відміну від попереднього випадку, цього разу бізнес не зміг оскаржити рішення — штраф довелося сплатити.
Адвокат Богдан Янків радить підприємцям дотримуватися Закону України «Про рекламу», аби уникнути покарання.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про деструктивний вплив соцмереж на підлітків.