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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українська тенісистка несподівано знялася з Wimbledon-2025

Ангеліна Калініна не виступить на трав'яному мейджорі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна / © Associated Press

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA №101) не зіграє на Wimbledon-2025.

На офіційному сайті турніру 28-річна українка значиться серед тенісисток, які відмовились від участі.

Причини такого рішення Калініної наразі невідомі. В основній сітці трав'яного мейджора Ангеліну замінить японка Аой Іто.

На початку червня цього року Калініна не дограла матч першого кола турніру WTA 125 в італійському Барі проти "нейтральної" білоруски Ірини Шиманович, знявшись у другому сеті.

Після відмови Калініної в заявці основної сітки Wimbledon-2025 залишається чотири українки – Еліна Світоліна (WTA №14), Марта Костюк (WTA №26), Даяна Ястремська (WTA №46) та Юлія Стародубцева (WTA №68).

Матчі основної сітки Wimbledon-2025 відбудуться від 30 червня до 13 липня.

Чинною чемпіонкою Вімблдонського турніру є чешка Барбора Крейчикова, яка торік у фіналі перемогла італійку Жасмін Паоліні.

Найкращий результат серед українок на Wimbledon-2024 показала Світоліна, яка зупинилися у чвертьфіналі, програвши Олені Рибакіній з Казахстану.

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