Визначилася чемпіонка Wimbledon-2024: відеоогляд фінального матчу

Чешка Барбора Крейчикова вдруге виграла турнір рівня Grand Slam.
Чеська тенісистка Барбора Крейчикова стала чемпіонкою Wimbledon 2024 року в жіночому одиночному розряді.
У напруженому фіналі турніру вона перемогла італійку Жасмін Паоліні. Вирішальний поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.
Огляд матчу Крейчикова – Паоліні
28-річна Крейчикова вдруге в кар'єрі здобула титул на турнірі рівня Grand Slam в одиночному розряді. Уперше подібне трапилося на Roland Garros-2021, де вона у фіналі обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову.
28-річна Паоліні вдруге поспіль взяла участь у фіналі мейджора. Італійка грала у вирішальному матчі Roland Garros-2024, де у боротьбі за трофей зазнала поразки від польки Іги Швьонтек.
Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти Wimbledon-2024 у чоловічому одиночному розряді.
Читайте також:
Світоліна програла четвертій ракетці світу та не зуміла вийти до півфіналу Wimbledon-2024
"Дуже складний день для українців": Світоліна заплакала після виходу до чвертьфіналу Wimbledon (відео)
Ястремська перемогла росіянку з французьким паспортом на Wimbledon і не потиснула їй руку (відео)