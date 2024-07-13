Визначилася чемпіонка Wimbledon-2024: відеоогляд фінального матчу

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова стала чемпіонкою Wimbledon 2024 року в жіночому одиночному розряді.

У напруженому фіналі турніру вона перемогла італійку Жасмін Паоліні. Вирішальний поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.

Огляд матчу Крейчикова – Паоліні

28-річна Крейчикова вдруге в кар'єрі здобула титул на турнірі рівня Grand Slam в одиночному розряді. Уперше подібне трапилося на Roland Garros-2021, де вона у фіналі обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову.

28-річна Паоліні вдруге поспіль взяла участь у фіналі мейджора. Італійка грала у вирішальному матчі Roland Garros-2024, де у боротьбі за трофей зазнала поразки від польки Іги Швьонтек.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти Wimbledon-2024 у чоловічому одиночному розряді.

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