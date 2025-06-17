Чому "Шахеди" долітають до Києва: експерт про недоліки у роботі ППО

Удар дрона на Позняках у Києві

Реклама

Масований удар по Києву вночі, 17 червня, став одним із найбільших за час повномасштабного вторгнення. Останнім часом РФ значно збільшила кількість «Шахедів», якими тероризує мирні українські міста. На початку квітня 2025 року видання The Telegraph повідомило, що кількість дронових атак Росії на Україну зросла на 52,5% після початку мирних переговорів за участі США та РФ.

Чому російські «Шахеди» долітають до Києва та інших тилових міст, пояснив експерт з авіації Костянтин Криволап в коментарі «Телеграфу».

На його думку, одна з причин — у відсутності єдиної концепції боротьби з дронами.

Реклама

«Повинна взагалі бути якась концепція боротьби проти „шахедів“. Було б розумно, якби вона була затверджена, прийнята, щоб її обговорювали. Але у нас такого не було. У нас як: дрони полетіли — будемо збивати. Чим збивати? Кулемет поставимо на пікап, причепимо, будемо збивати», — каже експерт.

Він пояснив, що на початку етапу застосування Росією цих дронів такий спосіб був дієвим, адже росіяни були недосвідченими. Але з часом окупанти ускладнили свою тактику.

«Спочатку РЕБ справді працював — це було видно навіть по наших навігаторах. Але такої картини я давно не бачив. Росіяни збільшили кількість антен CRPA, і Shahed стали менш чутливі до нашого РЕБу — почали його ігнорувати», — каже Криволап.

Іншою причиною він називає відсутність взаємодії між різними родами військ.

Реклама

«ДФТГ (добровольчі формування територіальних громад — Ред.) стріляли з Browning, не влучили? Ну, буває. ППО радіолокацію давало, де змогло — кажуть „у нас не вистачає радарів, щоб виявляти цілі“. Армійська авіація щось пропускала — „так не вистачає гвинтокрилів“. А ще тепловізорів нема», — розмірковує експерт.

Водночас, Криволап наголошує, що раніше ППО працювала ефективно, адже іноді збивали аж 90–100% цілей. Але потрібно адаптовуватися до нових викликів.

«Те, що залишилось у нас, уже не відповідає новим викликам. Я пів року кажу: треба переглянути концепцію, виробити принципи — як будувати оборону, що нам потрібно, які виклики нас чекають попереду. Зараз у нас працює система відпрацьовування викликів», — говорить експерт.

Чому дрони долітають до Києва

Він стверджує, що коли дрони пролітають через Сумщину, Полтавщину чи Чернігівщину, їх виявляють лише фрагментарно. Причиною цього експерт називає відсутність повноцінного радіолокаційного покриття та чергова, а не постійна система ППО.

Реклама

Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому в Києві цього разу так багато руйнувань.