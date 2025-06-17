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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН після атаки РФ

У зв’язку з останніми масованими російськими обстрілами країни Україна терміново звернулася до Ради Безпеки ООН із запитом про скликання екстреного засідання.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Обстріл Києва

Обстріл Києва / © Getty Images

Україна надіслала запит про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останніми масованими російськими обстрілами країни.

Про це повідомив «Укрінформ».

«Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання РБ у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України», — заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Він підкреслив, що лише минулої ночі масована атака РФ забрала життя багатьох киян. Понад сто осіб зазнали поранень, а житлові будинки знову були зруйновані вщент. Андрій Мельник наголосив, що дії московського режиму — це злочини проти людяності, які вимагають не лише засудження, а й «рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН».

Дипломат додав, що у вівторок зустрінеться з пані послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, яка головує в Радбезі, щоб обговорити подальші кроки відповідно до Статуту ООН.

«Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля», — підсумував Андрій Мельник.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 червня армія РФ завдала масованого удару по Києву. Правоохоронці оприлюднили кадри перших хвилин після атаки на столицю.

Як підписали кадри правоохоронці, країна-агресор продовжує цинічно та підступно обстрілювати мирні міста. Армією РФ було випущено понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема по Києву — 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні.

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