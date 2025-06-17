Як кажани розповсюджують смертельні віруси: несподіване відкриття вчених

Крилань (Pteropus) / © Getty Images

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Кажани є природними носіями численних вірусів, здатних спричиняти зоонозні інфекції у людей. Передача патогенів може відбуватися як безпосередньо від кажанів до людини, так і через проміжних тваринних носіїв, що значно підвищує ризик епідемій.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Біолог з Уганди Боско Атукватсе встановив фотопастки біля входу в печеру Пітон (вона розташована в Національному парку королеви Єлизавети в Уганді — Ред.), де мешкає колонія кажанів, а саме вид — єгипетські крилани.

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The New York Times зазначає, що зняте зоологами відео з Уганди дає візуальні докази взаємодії багатьох різних диких тварин з дикими кажанами, показуючи, скільки можливостей існує для потенційно смертельних вірусів кажанів, що переносяться в нові види.

На відео угандійського біолога потрапило 13 видів різних хижаків, серед яких були великоп’ятнисті генетти, африканські цивети, африканські орли-рибалки, африканські скельні пітони, мавпи Л’Хоеста і бабуїни.

Ці хижаки полювали на кажанів у їхній печері.

«Було дивовижно, скільки тварин приходить їсти кажанів саме в цьому місці. Це фактично безплатна їжа для всіх у цьому районі», — сказав Атукваце.

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За словами дослідників, єгипетські крилани фактично є природним резервуаром для інфекційних захворювань, зокрема смертельного для людей вірусу Марбурга. Він може заражати людей безпосередньо, в той час, як інші віруси спочатку переходять від кажанів до інших живих істот, де змінюються і стають небезпечними для людини. Такими проміжними господарями можуть ставати хижаки, які харчуються криланами.

Наступним етапом досліджень стане вивчення впливу небезпечних вірусів на хижаків. Вчені зосередять увагу на бабуїнах, які особливо схильні до інфекцій. Не виключення, що значна частина приматів може заразитись вірусом Марбурга навіть з фатальними наслідками.

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