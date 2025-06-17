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"Укрзалізниця" підвищує ціни: що саме здорожчає
Ціни на чай і каву в поїздах зростають уперше за шість років.
Вперше за 6 років «Укрзалізниця» підвищує ціни на чай і каву в поїздах далекого сполучення. Вже стало відомо, скільки коштуватимуть напої.
Про це повідомила пресслужба «УЗ».
«Від 18 червня „Укрзалізниця“ підніме ціни на низку товарів, які продаються в поїздах далекого сполучення», — йдеться у повідомленні.
Нові та старі ціни: скільки коштуватимуть напої
Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте від 10 грн до 20 грн.
Також перевізник переглянув ціни на газовану та негазовану воду, розчинну каву і кавовий напій «3 в 1».
Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+», а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.
В «Укрзалізниці» пояснюють, що це підвищення дозволить принаймні перекрити операційні витрати, повʼязані з реалізацією цієї продукції. Підвищення ціни відбудеться вперше від 2018 року.
У потягах «Укрзалізниці» доступні такі напої:
три види класичного чаю,
три види авторського чаю,
капсульна кава,
дріп-кава.
Окрім напоїв, «УЗ» пропонує асортимент снеків.
У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах — спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка.
Також на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плову, картоплі з куркою та сирників.
Реація громадян на здорожчання напоїв у потягах
Традиційно на оновлення цін «УЗ» відреагували користувачі соцмереж.
«Влітку піднімати ціну на чай? Маркетинг просто вищого рівня».
«Було би круто додати можливість оплати карткою. Я якось їхала з Хелма до Києва, і у мене не було з собою гривень готівкою, тому не було можливості ні чай купити, ні воду».
«О, давно час, а то пасажири вже й самі дивуються з цін на чай».
«Та невже інфляція існує?!? А коли залізничникам зарплату піднімали від 2018 року?».
«Обʼєктивно давно слід було підвищити вартість напоїв у потягах!».
Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на літо. Вже відомі розклад і напрямки.