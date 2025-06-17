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"Укрзализныця" повышает цены: что именно подорожает
Цены на чай и кофе в поездах растут впервые за шесть лет.
Впервые за 6 лет «Укрзализныця» повышает цены на чай и кофе в поездах дальнего сообщения. Уже стало известно, сколько будут стоить напитки.
Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».
«С 18 июня „Укрзализныця“ поднимет цены на ряд товаров, продаваемых в поездах дальнего сообщения», — говорится в сообщении.
Новые и старые цены: сколько будут стоить напитки
В частности, стоимость стакана классического чая вырастет с 10 до 20 грн.
Также перевозчик пересмотрел цены на газированную и негазированную воду, растворимый кофе и кофейный напиток «3 в 1».
В то же время цены на напитки в скоростных поездах «Интерсити+», а также на горячие обеды в пределах пилотного проекта на поездах дальнего сообщения остаются без изменений.
В «Укрзализныци» объясняют, что это повышение позволит по крайней мере перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции. Повышение цены произойдет впервые с 2018 года.
В поездах «Укрзализныци» доступны такие напитки:
три вида классического чая,
три вида авторского чая,
капсульный кофе,
дрип-кофе.
Кроме напитков, «УЗ» предлагает ассортимент снеков.
В поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах — специальное детское меню от Евгения Клопотенко.
Также на четырех поездах дальнего сообщения продолжается тестирование полноценных ланчей: дерунов, плова, картофеля с курицей и сырников.
Реация граждан на подорожание напитков в поездах
Традиционно на обновление цен «УЗ» отреагировали пользователи соцсетей:
«Летом поднимать цену на чай? Маркетинг прямо высшего уровня».
«Было бы круто добавить возможность оплаты картой. Я как-то ехала из Хелма в Киев, и у меня не было с собой гривен наличными, поэтому не было возможности ни чай купить, ни воду».
«О, давно пора, а то пассажиры уже и сами удивляются ценам на чай».
«Да неужели инфляция существует?!? А когда железнодорожникам зарплату поднимали с 2018 года?».
«Объективно давно следовало повысить стоимость напитков в поездах!».
Напомним, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на лето. Уже известны расписание и направления.