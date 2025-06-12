Добровольці збиватимуть "Шахеди": як це працюватиме

Збивання дронів «Шахед» / © ТСН.ua

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Після того, як уряд України вирішив залучити добровольців до збивання російських безпілотників «Шахед», військовий аналітик Іван Ступак пояснив, як працюватиме ця ініціатива.

Про це експерт розповів у ефірі «Київ24».

Ступак прокоментував ініціативу Кабміну з залученням добровольців до збивання ворожих дронів.

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«Безпілотників стало більше російських, наших мобільних вогневих груп стало трішки менше. І от зараз в такому аварійному режимі намагаються залучити нових людей, гарантуючи їм, що на фронт вони точно не поїдуть. Їм обіцяють гроші пропорційно до роботи», — розповів аналітик.

Він також висловив думку, який вигляд матиме процес залучення добровольців до збивання «Шахедів».

«Людина умовно два дні працює в нормальному форматі — на підприємстві, на виробництві десь — а третій день вночі в неї зміна, вона працює, збиває безпілотники, потім відпочиває. І от за умовно п’ять-сім таких робочих днів на місяць або ночей вона буде отримувати винагороду пропорційну: 100 тисяч — це за 100% днів, ну і 30 тисяч, швидше за все, буде реальна зарплатня«, — розповів Ступак.

За його словами, з російськими дронами боротимуться сформовані підрозділи, які пройдуть відповідне навчання.

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«Тобто це не буде просто, що роздали зброю. Це люди долучаються, отримують уніформу, підписують всі необхідні документи, ознаки розпізнавання і почергово заступають у наряди. Їх вчитимуть, як користуватися цими кулеметами«, — пояснив експерт.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що уряд розпочинає експериментальний проєкт із залучення добровольчих формувань територіальних громад до ППО, щоб посилити захист України від ворожих дронів. Долучитися можуть як добровольці з ДФТГ, так і ті, хто не підлягають мобілізації. Усі учасники мають пройти спеціальну підготовку та отримати сертифікат.

До слова, 8 червня видання The New York Times інформувало, що Україна вже залучає до боротьби проти масованих атак дронів добровольців, які ночами чергують із пошуковими прожекторами та старими кулеметами, рятуючи небо над Києвом.