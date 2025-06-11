Чи може Росія завдати удару «Орешніком» по Україні: Жданов відповів

Володимир Путін / © ТСН

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Росія навряд чи може завдати удару «Орешніком» по Україні попри погрози від посіпак президента РФ Володимира Путіна.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Росії складно завдавати ударів по території України «Орешінком». Справа в тому, що такі ракети середньої дальності мають обмеження в мінімальній дальності.

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«Орешнік» має дві тисячі кілометрів. Тобто на шість він летить, але менше ніж дві тисячі він не може влучити. Не дозволяє математика, така траєкторія у цієї ракети. Загалом ці ракети розраховуються для завдавання ядерних ударів різноманітної потужності і в звичайному або в інертному спорядженні. Інертне — це ті болванки, які летіли на Дніпро. Так от, інертне спорядження або осколково-фугасне виробляється штучно під замовлення для тренування розрахунків. Тобто це не серійні вироби», — пояснює Олег Жданов.

На його думку, наразі Росія навряд чи може завдати удару «Орешніком» по Україні.

«Я думаю, що вірогідність застосування „Орешніка“ по нас мінімальна, майже дорівнює нулю», — зазначив експерт.

Він звертає увагу, що російська пропаганда завжди намагається закріпити свої будь-які забаганки суспільною думкою, як і в разі з залякуванням ударити «Орешніком»».

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«Вони хочуть показати, що це не політична еліта, не керівництво країни, це російський народ потребує крові. Тому вони роблять такі заяви. Зверніть увагу на Z-патріотів — щойно якийсь провал на фронті, одразу виття на болотах стоїть: а де наша ядерна зброя, а чому ми досі не вдарили з усією потужністю тощо. Це ж не припиняється. І зараз те ж саме — Z-патріоти волали: де ядерна зброя, де удар. Мединський про ядерну зброю не говорить, тому що його просто висміють на Заході, ця тема вже для всього світу закрита. Тож він начебто спирається на суспільну думку, каже, от наші громадяни вимагають ударити по Україні „Орешніком“. А він у вас є? А він долетіть до України? А що він зруйнує в Україні? Вони, я думаю, самі не знають відповіді на це питання остаточно», — каже Олег Жданов.

Водночас, за його словами, останні удари РФ по Україні паплюжать імідж РФ і далі переконують більшу частину світової спільноти, що Росія все ж агрессор і вбивця.

«І бореться з цивільним населенням з метою примусити нас до капітуляції. А ще додайте удар „Орешніком“ — це буде ще величезний мінус в їхній імідж на світовій арені», — каже експерт.

Раніше ми писали про те, що помічник президента РФ Володимира Путіна, голова російської делегації на переговорах щодо завершення війни Володимир Мединський заявив, що громадяни Росії вимагають вдарити «Орешніком» по Україні.

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