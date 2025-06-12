Добровольцы будут сбивать "Шахеды": как это будет работать

Сбивание дронов «Шахед» / © ТСН.ua

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После того, как правительство Украины решило привлечь добровольцев к сбиванию российских беспилотников «Шахед», военный аналитик Иван Ступак объяснил, как будет работать эта инициатива.

Об этом эксперт рассказал в эфире «Київ24».

Ступак прокомментировал инициативу Кабмина с привлечением добровольцев к сбиванию вражеских дронов.

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«Беспилотников стало больше российских, наших мобильных огневых групп стало немного меньше. И вот сейчас в таком аварийном режиме пытаются привлечь новых людей, гарантируя им, что на фронт они точно не поедут. Им обещают деньги пропорционально работе», — рассказал аналитик.

Он также высказал мнение, как будет выглядеть процесс привлечения добровольцев к сбиванию «Шахедов».

«Человек условно два дня работает в нормальном формате — на предприятии, на производстве где-то — а третий день ночью у него смена, он работает, сбивает беспилотники, потом отдыхает. И вот за условно пять-семь таких рабочих дней в месяц или ночей он будет получать вознаграждение пропорциональное: 100 тысяч — это за 100% дней, ну и 30 тысяч, скорее всего, будет реальная зарплата«, — рассказал Ступак.

По его словам, с российскими дронами будут бороться сформированные подразделения, которые пройдут соответствующее обучение.

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«То есть это не будет просто, что раздали оружие. Это люди приобщаются, получают униформу, подписывают все необходимые документы, признаки распознавания и поочередно заступают в наряды. Их будут учить, как пользоваться этими пулеметами«, — объяснил эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что правительство начинает экспериментальный проект по привлечению добровольческих формирований территориальных громад к ПВО, чтобы усилить защиту Украины от вражеских дронов. Приобщиться могут как добровольцы с ДФТГ, так и те, кто не подлежат мобилизации. Все участники должны пройти специальную подготовку и получить сертификат.

К слову, 8 июня издание The New York Times информировало, что Украина уже привлекает к борьбе против массированных атак дронов добровольцев, которые по ночам дежурят с поисковыми прожекторами и старыми пулеметами, спасая небо над Киевом.