"Уровень угрозы сравнялся с ракетным": Свитан предупредил об опасности от "Шахедов"

Российские «Шахеды» / © ТСН.ua

Реклама

Украина сталкивается с новыми вызовами в войне, в частности — с рекордными массированными атаками российских “Шахедов”. Россия каждую ночь терроризирует украинские тыловые города сотнями дронов и наращивает их производство. В ночь на 9 июня армия РФ выпустила невиданное количество беспилотников — 479.

Способна ли Россия производить и запускать по Украине еще больше — до тысячи «Шахедов» в сутки, как им противодействовать и почему «правило двух стен» больше не спасает от дронов — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Сколько «Шахедов» производит Россия

Россия интенсивно наращивает производство ударных дронов, но среднюю реальную мощность аналитики оценивают по-разному. По словам Романа Свитана, в сутки РФ может изготовить около 150 дронов.

Реклама

«Не 300, 500 или 1000 — это уже из области фантастики. Что значит „выработать“? Есть определенное производство узлов и агрегатов этих дронов в Китае. В основном, это китайское производство. Оно достаточно ограничено. Сразу в три или пять раз больше изготовить они точно не смогут. А россияне уже с этих узлов и агрегатов собирают определенное количество. Приблизительно в районе 150 штук в день. И это разные дроны — и ударные, и разведывательные, и обманки», — говорит Роман Свитан.

Он подчеркивает, что речь пока не идет о 500 или тысяче беспилотников в день — это безумные цифры.

«Они могут ежедневно собирать по 150, из которых, например, 50 запускать, а 100 складывать, и за 10 дней у них накопится тысяча дронов. Но это не значит, что они их сразу произвели», — объясняет военный эксперт.

Другой вопрос — что с ними делать, говорит Роман Свитан.

Реклама

«Каждому дрону нужно выделить цель, проложить маршрут. Провести его к цели. Надо загрузить в „мозги“ дрона информацию о цели, маневрах. Это целый процесс, в котором задействованы иногда сотни, а то и тысячи людей. И масштабировать этот процесс сразу в 5 или 10 раз просто нереально», — считает Роман Свитан.

По его мнению, нанести удар 500 дронами, как это было в ночь на 9 июня, Россия может для создания информационного эффекта и давления.

«Они их накопили, несколько дней не запускали, а потом бац запустили все сразу. Чтобы создать картинку. Но это не системная работа. Системность — это примерно 150 в сутки. Вот столько они реально могут вырабатывать. Если сегодня прилетело 80, завтра может прилететь 200. Если несколько дней было по 50, то потом может прилететь 300 или 400. Ориентировочно в таком режиме», — объясняет эксперт.

Кроме того, хранить их в большом количестве тоже опасно и в РФ это отлично понимают, говорит Роман Свитан.

Реклама

«Что мы отслеживаем места складирования и будем их уничтожать. То есть собрать тысячу дронов в одном месте — еще куда ни шло, а в разных — нереально. Поэтому все эти страшилки о тысячах, пятисот и более дронов — пока только страшилки. Это технически возможно, но нецелесообразно. С военной точки зрения это просто нерационально», — говорит Роман Свитан.

А вот запускать ежедневно 150–200 дронов (плюс-минус 50–100 в зависимости от накоплений), по его словам, в России вполне способны.

«Причем большое количество дронов чаще всего используется для прикрытия ракетных атак. Например, им нужно запустить 30 ракет — они запускают 300 дронов, чтобы те отвлекли ПВО, и ракеты прошли. Вот в этом есть смысл. Потому что в войне все имеет свой смысл — пока политики не вмешиваются. Политики иногда ставят задачи, с военной точки зрения выглядящие бессмысленно. Например: „А давайте бахнем 1000 дронов по Украине!“ Ну давайте. Но тогда 10 дней ничего не будем запускать — будем накапливать. Через 10 дней и бахнем. Только эффективность будет ниже. Потому что одновременный запуск 1000 — это хуже, чем ежедневные по 150. Больше собьют сразу. Но иногда и такие политические задачи ставят. Они анализу не поддаются», — говорит Роман Свитан.

Он добавляет, что пока не видит в российских атаках «Шахедами» ничего «катастрофического».

Реклама

«А все эти страшилки, распространяющиеся в Сети, больше связаны с попыткой надавить на украинское общество. Надавить, чтобы было одобрение капитуляции. Именно то, что россияне сейчас проталкивают через Стамбул», — говорит Роман Свитан.

Как противодействовать сотням «Шахедов»

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей Флэш Бескрестнов заявил, что в Украине якобы могут начать отключение мобильной связи на пути российских “Шахедов”.

Впрочем, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко подчеркнул, что сейчас в Украине не планируют выключать связь во время обстрелов. Он призвал «не вестись на разнообразные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников».

В то же время, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что в Украине все же рассматривают технические возможности блокирования связи во время воздушной тревоги. По его словам, вопрос еще не решен до конца, однако активно обсуждается в Комитете.

Реклама

Роман Свитан говорит, что использование Россией сим-карт для своих средств поражения действительно является проблемой.

«Они подключаются к вышкам и „висят“ в Интернете. А уже через интернет их приводят дроноводы или операторы. Или просто соединяются с вышками. Если есть позиционирование, то движутся через Интернет напрямую», — объясняет эксперт.

По его словам, чтобы не давать беспилотникам возможность использовать именно этот канал связи, иногда отключают мобильную связь.

«Это правильное, грамотное решение с нашей стороны. Но оно должно быть целесообразным. То есть, надо понимать, сколько «Шахедов» летит. Если летит какое-то определенное количество, тогда принимается решение глушить связь, чтобы они не могли им воспользоваться. Чтобы “Шахеды” не могли использовать нашу связь», — говорит Роман Свитан.

Реклама

Как защититься от «Шахедов» в квартире или доме

Военный эксперт призвал не пренебрегать сигналом воздушной тревоги во время атак «Шахедами». Не снимать полеты беспилотников на видео и не смотреть в окно, а спускаться в укрытие.

«Боевая часть „Шахеда“ обычно это 50 кг. Есть данные, что они увеличили ее до 90, но основная все же — 50 кг. Они могут ее увеличить за счет уменьшения запаса горючего, чтобы не изменилась центровка. Дальность тогда сокращается — грубо говоря, вдвое. Но он все равно остается беспилотником. Опасным беспилотником. Почему? В последнее время он начиняется шрапнелью, объемно-детонирующими веществами. А от этого уже не спасает даже правило «двух стен». Действительно, не спасает», — говорит Роман Свитан.

Оптимально, особенно при массированной атаке «Шахедов», вести себя так же, как при атаках ракетами — баллистическими или крылатыми.

«Уровень угрозы уже сравнялся с ракетным. «Шахедная» угроза — это уже уровень ракетной. Делить больше не стоит. Надо действовать с максимальным учетом безопасности. У кого две стены, у кого три. Кто-то спускается вниз, в подвал или укрытие. В зависимости от возможностей. Кто-то остается на лестничной клетке — она иногда крепче всего остального. Здесь каждый должен выбирать для себя самое удобное и безопасное место», — говорит Роман Свитан.

Реклама

Ранее мы писали, что политик предложил неожиданную стратегию защиты от дронов РФ.