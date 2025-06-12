Силы ПВО сбивают «Шахеды» / © ТСН.ua

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Во время атаки на Украину в ночь на 12 июня российская армия запустила 63 беспилотника «Шехад» и дроны-имитаторы. Противовоздушная оборона обезвредила 49 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия атаковала Украину 63 «Шахедами» и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда.

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Основными направлениями вражеской атаки стали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

По состоянию на утро ПВО обезвредила 49 дронов типа «Шахед» (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. Так, 28 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, 21 — локально потеряны/подавлены средствами РЭБ.

В то же время в семи локациях зафиксированы попадания. Еще в четырех локациях — падение сбитых целей (обломки).

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска атаковали беспилотниками Харьков. В трех районах города горели дома, магазины, авто. Из-за ударов пострадали 14 человек. Есть многочисленные разрушения.

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В то же время в Одесской области враг атаковал дронами Вилковскую громаду: повреждены предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. Обошлось без пострадавших.