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Как принудить Путина и Россию к миру: эксперт назвал ключевые составляющие
Путин будет реагировать и отступать только в случае реальных, а не теоретических аргументов.
Россию нужно заставить к миру, однако призывы президента США Дональда Трампа и угрозы санкциями не сработают. Требуются конкретные и эффективные меры в военном, экономическом и политическом направлении.
Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью Telegraf UA.
Прежде Маломуж считает, что Украине нужно предоставить:
10 тысяч стратегических и тактических ракет большой дальности Tomahawk;
несколько тысяч тактических баллистических ракет ATACMS;
тысячи самолетов, БМП M2 Bradley и танков Leopard;
РЭБ, глушащие баллистические ракеты и дроны любых типов;
миллионы боеприпасов.
Не менее важный элемент – экономическое давление на российскую элиту. В частности, речь идет и о семье Путина, поскольку только финансовые санкции имеют 58 закрытых позиций.
А так называемые «адские» санкции в отношении энергетики должны оказать влияние на российские нефть и газ, и, как следствие, под лидерством США Европа и Китай будут строить новый мировой порядок.
«Все остальное не сработает. Это наша стратегическая, домашняя и повседневная задача», — заключил Маломуж.
Ранее в ISW заявили, что западная военная помощь для Украины, особенно США, остается ключевой для того, чтобы ВСУ могли достигать решительных успехов на фронте и заставляли президента России Владимира Путина пересмотреть его теорию победы.
Аналитики уверены, что сокращение американской военной помощи для Украины не приведет ни к устойчивому миру в стране, ни к тому, что Путин пересмотрит свою теорию победы.
Теория победы главы Кремля заключается в том, что российская армия способна поддерживать медленное, постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские войска могут обороняться, и дольше Запад будет готов поддерживать Украину.