Как принудить Путина и Россию к миру: эксперт назвал ключевые составляющие

Диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Россию нужно заставить к миру, однако призывы президента США Дональда Трампа и угрозы санкциями не сработают. Требуются конкретные и эффективные меры в военном, экономическом и политическом направлении.

Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью Telegraf UA.

Прежде Маломуж считает, что Украине нужно предоставить:

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10 тысяч стратегических и тактических ракет большой дальности Tomahawk;

несколько тысяч тактических баллистических ракет ATACMS;

тысячи самолетов, БМП M2 Bradley и танков Leopard;

РЭБ, глушащие баллистические ракеты и дроны любых типов;

миллионы боеприпасов.

Не менее важный элемент – экономическое давление на российскую элиту. В частности, речь идет и о семье Путина, поскольку только финансовые санкции имеют 58 закрытых позиций.

А так называемые «адские» санкции в отношении энергетики должны оказать влияние на российские нефть и газ, и, как следствие, под лидерством США Европа и Китай будут строить новый мировой порядок.

«Все остальное не сработает. Это наша стратегическая, домашняя и повседневная задача», — заключил Маломуж.

Ранее в ISW заявили, что западная военная помощь для Украины, особенно США, остается ключевой для того, чтобы ВСУ могли достигать решительных успехов на фронте и заставляли президента России Владимира Путина пересмотреть его теорию победы.

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Аналитики уверены, что сокращение американской военной помощи для Украины не приведет ни к устойчивому миру в стране, ни к тому, что Путин пересмотрит свою теорию победы.

Теория победы главы Кремля заключается в том, что российская армия способна поддерживать медленное, постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские войска могут обороняться, и дольше Запад будет готов поддерживать Украину.