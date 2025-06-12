Сили ППО збивають «Шахеди» / © ТСН.ua

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Під час атаки на Україну у ніч проти 12 червня російська армія запустила 63 безпілотники «Шехад» та дрони-імітатори. Протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну 63 «Шахедами» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

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Основними напрямками ворожої атаки стали Харківська, Донецька та Одеська області.

Станом на ранок ППО знешкодила 49 дронів типу «Шахед» (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. Так, 28 дронів було збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/придушені засобами РЕБ.

Водночас у семи локаціях зафіксовані влучання. Ще у чотирьох локаціях — падіння збитих цілей (уламки).

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня російські війська атакували безпілотниками Харків. У трьох районах міста горіли будинки, магазини, авто. Через удари постраждали 14 людей. Є численні руйнування.

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Водночас в Одеській області ворог атакував дронами Вилківську громаду: пошкоджені підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків. минулося без постраждалих.