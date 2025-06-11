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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В одному з регіонів готуються до тривалих блекаутів після ворожого удару

Населення закликають підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла

На Херсонщині можливі тривалі знеструмлення / © ТСН.ua

Російська окупаційна армія завдала удару по об’єкту енергетики на Херсонщині у середу, 11 червня. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, але населення області має бути готовим до тривалих відключень електроенергії.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ситуація з електропостачанням на Херсонщині — складна. Російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону. Всі необхідні служби та Міністерства надають потрібну допомогу», — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, поки що неможливо визначити, як довго триватимуть відновлювальні роботи. Тому мешканців Херсонщини закликають поставитися з розумінням до ситуації, що склалася та наскільки можливо підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня російська армія атакувала Україну 85 безпілотниками різних типів та ракетою. Попри ефективну роботу ППО, зафіксовані влучання у 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у двох місцях.

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