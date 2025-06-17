Почему «Шахеды» долетают до Киева: эксперт о недостатках в работе ПВО

Удар дрона на Позняках в Киеве

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Массированный удар по Киеву ночью, 17 июня, стал одним из самых больших за время полномасштабного вторжения. В последнее время РФ значительно увеличило количество «Шахедов», которыми терроризирует мирные украинские города. В начале апреля 2025 года издание The Telegraph сообщило, что количество дроновых атак России на Украину выросло на 52,5% после начала мирных переговоров с участием США и РФ.

Почему российские «Шахеды» долетают до Киева и других тыловых городов, объяснил эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии «Телеграфу».

По его мнению, одна из причин — в отсутствии единой концепции борьбы с дронами.

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«Должна вообще быть какая-то концепция борьбы против „шахедов“. Было бы разумно, будь она утверждена, принята, чтобы ее обсуждали. Но у нас этого не было. У нас как: дроны полетели — будем сбивать. Чем сбивать? Пулемет поставим на пикап, прицепим, будем сбивать», — говорит эксперт.

Он объяснил, что в начале этапа применения Россией этих дронов такой способ был действенным, ведь россияне были неопытны. Но со временем оккупанты усложнили свою тактику.

«Сначала РЭБ действительно работал — это было видно даже по нашим навигаторам. Но такую картину я давно не видел. Россияне увеличили количество антенн CRPA, и Shahed стали менее чувствительны к нашему РЭБу — начали его игнорировать», — говорит Криволап.

Другой причиной он называет отсутствие взаимодействия между разными родами войск.

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«ДФТГ (добровольческие формирования территориальных громад — Ред.) стреляли из Browning, не попали? Ну бывает. ПВО радиолокацию давало, где смогло — говорят „у нас не хватает радаров, чтобы обнаруживать цели“. Армейская авиация что-то пропускала — „так не хватает вертолетов“. А еще тепловизоров нет», — рассуждает эксперт.

В то же время Криволап отмечает, что ранее ПВО работала эффективно, ведь иногда сбивали 90–100% целей. Но нужно адаптироваться к новым вызовам.

«То, что осталось у нас, уже не отвечает новым вызовам. Я пол года говорю: нужно пересмотреть концепцию, выработать принципы — как строить оборону, что нам нужно, какие вызовы ждут нас впереди. Сейчас у нас работает система отработки вызовов», — говорит эксперт.

Почему дроны долетают в Киев

Он утверждает, что когда дроны пролетают через Сумскую, Полтавскую или Черниговскую, их обнаруживают лишь фрагментарно. Причиной тому эксперт называет отсутствие полноценного радиолокационного покрытия и очередная, а не постоянная система ПВО.

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Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему в Киеве в этот раз так много разрушений.