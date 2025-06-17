Канада посилює санкції проти РФ: по чому вирішила "вдарити"

Марк Карні

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі з Володимиром Зеленським під час саміту «Групи семи» у вівторок оголосив про нові заходи для посилення тиску на Росію та розширення підтримки України.

Про це пише Європейська правда.

Карні наголосив на важливості посилення тиску на Росію, яка «відмовилася сісти за стіл переговорів». Канада оголосила про кілька заходів, спрямованих на посилення тиску на Росію. Це включало запровадження санкцій проти понад 40 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають обходити вже наявні обмеження. Крім того, під санкції потрапило понад 200 суден так званого «тіньового флоту», який Росія використовує для обходу санкцій.

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Також Карні підтвердив, що Канада надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 мільярди канадських доларів (близько $1,48 мільярда). Ця допомога включатиме «безпілотники, вертольоти, боєприпаси», хоча деталі поки що не уточнюються.

«І по-третє, ми виділяємо наступний транш позики за рахунок заморожених російських активів на суму понад 2 мільярди доларів», — анонсував прем’єр Канади.

Наостанок Марк Карні запевнив, що підтримка Канади «буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу».

Раніше повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади на саміт «Великої сімки». Цей захід раніше достроково покинув президент США Дональд Трамп. Українського президента зустрічав прем’єр-міністр країни-господарки саміту Марк Карні.

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