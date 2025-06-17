Канада ужесточает санкции против РФ: по чему решила "ударить"

Марк Корни

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Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с Владимиром Зеленским во время саммита «Группы семи» во вторник объявил о новых мерах по усилению давления на Россию и расширению поддержки Украины.

Об этом пишет Европейская правда.

Карни отметил важность усиления давления на Россию, которая «отказалась сесть за стол переговоров». Канада объявила о нескольких мерах, направленных на усиление давления на Россию. Это включало введение санкций против более 40 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, которые помогают обходить уже существующие ограничения. Кроме того, под санкции попало более 200 судов так называемого «теневого флота», используемого Россией для обхода санкций.

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Также Карни подтвердил, что Канада предоставит Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов канадских долларов (около $1,48 миллиарда). Эта помощь будет включать «беспилотники, вертолеты, боеприпасы», хотя детали пока не уточняются.

«И в-третьих, мы выделяем следующий транш ссуды за счет замороженных российских активов на сумму более 2 миллиардов долларов», — анонсировал премьер Канады.

Напоследок Марк Карни заверил, что поддержка Канады будет неизменной, пока мы не достигнем справедливого мира для Украины и украинского народа.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит «Большой семерки». Это мероприятие ранее досрочно покинул президент США Дональд Трамп. Украинского президента встречал премьер-министр страны-хозяйки саммита Марк Карни.

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