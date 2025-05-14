В Україні під виглядом «чаю для схуднення» продають психотропи: як це загрожує покупцям

Чаї, в яких виявили психотропи. Фото: Приємний вечір

Реклама

В Україні набирають популярність та активно рекламуються в Instagram, так звані «чаї для схуднення». Продавці зазначають, що вони містять трави та L-каротин, однак виявилося, що під виглядом натуральних «чаїв» українцям продають суміші з психотропною речовиною — сибутраміном.

Про це розповіли блогери з каналу «Приємний вечір».

У рамках проєкту були придбані чаї в акаунтах Catalina_tea_ua та Meri_detox_ukraine. Продавці обіцяли схуднення на 10 кілограмів за місяць без побічних ефектів і з «повністю натуральним складом».

Реклама

Однак зовнішній вигляд і запах придбаних продуктів також викликав підозру: «чаї» були у вигляді порошку, шипіли у воді, мали яскраво виражений хімічний запах і колір.

Чай, в якому виявили психотропи. Фото: Приємний вечір

Що кажуть лікарі про такі темпи схуднення

На відміну від обіцянок в Instagram, де «трав’яні чаї» нібито зменшують вагу на 10 кг за тиждень, лікарі наголошують: стрімке схуднення — це загроза здоров’ю.

Лікар ендокринолог-дієтолог Ольга Максакова заявила, що ідеального темпу схуднення не існує, адже кожна людина має індивідуальні особливості. Водночас оптимальним і безпечним вважається зменшення ваги на 0,5–1 кг на тиждень, тобто 2–4 кг на місяць. Саме такий темп не шкодить здоров’ю.

«Якщо людина хоче схуднути: рекомендовано від 10 до 20% дефіциту в дієті, тобто це не стрімка нестрімке зниження ваги. Бо інакше може розвинутися знову ж таки зневоднення може розвинутися дефіцитні стани коли в нас порушується обмін електролітів і що буде вже явно шкодити здоров’ю», — зазначила лікар терапевт-гастроентеролог Олена Журавльова.

Реклама

Сертифікати на «чаї»

Продавці «чудо чаю» часто демонструють нібито «офіційні документи», аби переконати покупців у безпечності продукту. Найчастіше це турецькі сертифікати, які виглядають переконливо: є печатки, підписи, навіть QR-коди. Проте, якщо уважно придивитися, то ці папери лише підтверджують, що продукт зареєстровано як харчовий, а не як медичний препарат чи навіть БАД.

«Вони не перевіряють склад на наявність заборонених речовин і не визнаються жодною українською державною установою тобто сертифікат є, а гарантії безпеки немає», — зазначила співавторка розслідування Анна Марченко.

Ще одна маркетингова хитрість — прапор Німеччини на упаковці, хоча сам чай виготовлений у Туреччині. Логіка проста: «Made in Germany» асоціюється з якістю. Але ні сертифікатів, ні реєстрації, ні дозволу на продаж у Німеччині продукт не має. І з’явитися на європейських полицях він не зможе — ЄС має жорсткий контроль за БАДами, вимагає документів про безпечність і накладає санкції на порушників.

У самому ж Євросоюзі такі сайти, де розповсюджуються «підозрілі» продукти, часто просто блокуються. Проте на турецьких маркетплейсах ці чаї знайти можна.

Реклама

Що показало лабораторне дослідження

У чаї, який рекламують як натуральний засіб для схуднення, виявили психотропну речовину сибутрамін. Цей препарат пригнічує апетит і впливає на нервову систему. Він був популярним засобом у боротьбі з ожирінням, однак з 2010 року повністю заборонений в Україні через серйозні побічні ефекти — зокрема, ризик інфарктів, інсультів і психічних розладів.

Під час розслідування блогери надіслали до лабораторії п’ять зразків: чотири — з Instagram («Catalina Tea», «Meri Detox Tea», «Wendy Cold DetoxTea», а один зразок позиціонується як дієтична добавка — «Catalina Capsule»), і один аптечний («Typhoon»). У всіх чотирьох «інстаграмних» зразках — включно з дієтичною добавкою в капсулах — виявили сибутрамін. Єдиний чистий зразок — аптечний під маркою «Тайфун».

«Ось цей аналіз, котрий ми виконували, він по факту технічно виконується однаково як для умовно якогось настою лікарської трави, так і для перевірки лікарського засобу: чи дійсно в ньому міститься та речовина, котра заявлена. Але загалом, якщо розглядати саме цей досвід і методологію дослідження, виходить, що присутність якихось рослинних екстрактів ми також зазвичай можемо цим аналізом побачити. І от саме в цьому препараті „Тайфун“ — в ньому дійсно є щось із рослинної сировини. А всі інші зразочки — там навіть натяку, як на мене, немає, тому що вони мають дуже такий красивий, чистий результат на хроматограмі: на аналізі там є один цей сигнал сибутраміну і є сигнал якихось там цукрів, смакових добавок, але якихось сигналів від рослинної фітохімічної сировини там взагалі немає», — зазначив завідувач лабораторії Микола Вольвач.

Результати дослідження. Фото: скриншот звіту лабораторії Оtava

Як діє сибутрамін

Лікарка ендокринолог-дієтолог зазначила, що сибутрамін блокує відчуття голоду, викликає ейфорію і різку втрату ваги. Проте ефект недовговічний: настає звикання, і для підтримки результату людина змушена постійно збільшувати дозу. У результаті можуть розвиватися тахікардія, нервові зриви, психози. Водночас інша лікарка Олена Івасишин зазначила, що різка відміна після тривалого прийому може спричинити суїцидальні думки та депресію.

Реклама

У численних відгуках, зібраних із чатів, де обговорюється вживання «чаїв» і «капсул» для схуднення, найчастіше жінки вказують на такі симптоми:

Безсоння та прилив енергії

Головний біль

Нудота

Набряк Квінке

Сильна сухість у роті та зневоднення

Запори

Психічна нестабільність

Розширені зіниці

Лікарі про небезпеку сибутраміну

«Сибутрамін — це стимулятор, який впливає на центральну нервову систему та симпатичну. За рахунок цього йде звуження судин через викид норадреналіну, і, відповідно, підвищується частота серцевих скорочень та артеріальний тиск. Тобто, буде тахікардія та підвищення тиску. Також є ризик виникнення аритмії — за рахунок того, що йде дисбаланс електролітів крові через зневоднення (оскільки часто у таких препаратах містяться компоненти з потужним сечогінним ефектом). Відповідно, людина втрачає воду, втрачає електроліти, і це створює ризик аритмії», — зазначила лікар кардіолог Ірина Коваленко.

Вона також наголосила, що сибутрамін може спричинити серйозні серцево-судинні ускладнення. Це пов’язано з тим, що такі препарати викликають коронароспазм — різке звуження судин, що погіршує кровопостачання серця та збільшує ризик інфаркту.

Лікарка ендокринолог-дієтолог Ольга додала, що швидка втрата ваги у жінок може призвести до серйозних гормональних порушень. Жирова тканина відіграє важливу роль у синтезі жіночих статевих гормонів, тому різке зниження її обсягу позбавляє організм цього додаткового джерела гормонів.

Реклама

«Відповідно, коли вона швидко втрачає вагу, гормони, які синтезувалися в жировій тканині, зникають, і ми залишаємося без цього додаткового захисту. Працюють лише яєчники, але вони не можуть повністю компенсувати втрату — вони починають „здавати“, адже тепер їм доводиться працювати за всіх. Дуже часто на цьому тлі розвивається полікістоз яєчників: гормони йдуть „в різнобій“, і через це зникають місячні», — підкреслила лікарка.

Ендокринолог пояснила, що препарат також впливає на центральну нервову систему, яка відповідає за вироблення головних гормонів в організмі. Якщо ці гормони заблоковані на рівні мозку, вони не надходять далі до інших органів, що порушує їхню роботу. Зокрема, це може позначитися на функціонуванні щитоподібної залози, яка без належного гормонального сигналу починає працювати неправильно. Оскільки щитоподібна залоза впливає і на репродуктивну систему, проблеми з нею можуть спричинити додаткове навантаження на яєчники. У таких умовах, коли жінка різко худне, а гормональні сигнали порушені, яєчники працюють в умовах подвійного стресу, «стають розгублені», адже не розуміють, як вони мають працювати.

Часте вживання стимуляторів, таких як чаї для схуднення або препарати з проносним ефектом, негативно впливає на організм. Постійний стрес і перевантаження наднирників призводять до порушень обміну речовин.

Крім того, втрата рідини через такі засоби може викликати зневоднення та гіпокаліємію, що несе ризик для здоров’я. Навіть при вживанні достатньої кількості води, ці чаї посилюють перистальтику, що веде до втрати рідини та електролітів.

Реклама

Довготривале використання таких засобів може викликати психічні розлади та фізичні проблеми, такі як підвищення тиску. Поєднання стимуляторів, наприклад, кави з препаратами для схуднення, може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти. Тому важливо звертатися до фахівців при появі побічних ефектів і серйозних проблем.

Новий закон про продаж БАДів

Автори відео зазначили, що 27 березня президент Зеленський підписав закон про біологічно активні добавки (БАДи), який вступить у дію наприкінці вересня цього року. Згідно з цим законом, в Україні БАДи будуть регулюватися так само, як і в Європі, з сертифікатами та системою штрафів. Однак є ймовірність, що БАДи, які продаються через Instagram, залишатимуться в сірій зоні без належного контролю.

Однак великі маркетплейси вже вилучили подібні товари з продажу, а також попереджають користувачів про потенційну небезпеку таких «чаїв».

Чи можуть в Україні покарати за продаж та покупку чаю з сибутраміном

Автори розслідування звернулися за юридичною консультацією, аби з’ясувати, яку відповідальність несуть продавці таких чаїв.

Реклама

«Якщо особа яка продає знає що в її продукті містяться психотропні речовини, то вона несе кримінальну відповідальність. Якщо вона сама її збуває людям, також зберігає її, купляє за гроші, розповсюджує, перевозить будь-яким транспортом шляхам та пересилками — це все також є кримінальна відповідальність. Це стаття 307 Кримінального кодексу України вона звучить як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин. Також є кваліфікуючі ознаки, якщо це вчинено повторно або за попередньою змовою групи осіб — такий злочин карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Є також адміністративна відповідальність. Стаття 44 адміністративного кодексу це незаконне виробництво придбання зберігання перевезення пересилання наркотичних та психотропних речовин без мети збуду в невеликих розмірах», — зазначив юрист, який вирішив залишитися анонімним.

Також люди, які купують ці чаї, несуть відповідальність за їхнє зберігання, якщо в складі є заборонені речовини.

Якщо покупець дізнався, що «чаї» містять психоактивні речовини або прекурсори — він може звернутися до правоохоронних органів і добровільно здати ці речовини. За умови добровільної здачі товарів, особа звільняється від кримінальної та адміністративної відповідальності. В іншому випадку, покупець несе відповідальність за зберігання таких речовин.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники викрили 10 зловмисників, які реалізовували товар під виглядом БАДів для схуднення, однак насправді вони містили заборонену психотропну речовину.

Реклама