Трамп на саммите G7 выступил адвокатом Путина и рассорил союзников

Лидеры G7. / © Офис президента Украины

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Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде выступил с призывом вернуть Россию в состав группы, снова подняв тему, которая в прошлом уже вызывала напряжение между ним и западными союзниками.

Об этом пишет The New York Times.

"G7 раньше была G8", - заявил Трамп, возлагая ответственность за исключение России в 2014 году на администрацию Обамы и - по ошибке - на Джастина Трюдо, который тогда не был премьер-министром Канады.

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По словам Трампа, возвращение России могло бы предотвратить войну в Украине: "Я думаю, что сейчас не было бы войны". Такой аргумент вызвал возмущение со стороны союзников, поскольку самое полномасштабное вторжение РФ в 2022 году стало результатом дальнейшей эскалации со стороны Кремля после аннексии Крыма.

Как и в 2018 году, когда Трамп уже призвал к возвращению Путина на саммите в Канаде, нынешнее заявление стало очередным знаком дистанцирования США от позиции партнеров по G7, поддерживающих Украину. На этот раз Трамп сделал свое заявление в преддверии встречи с президентом Владимиром Зеленским, которого он ранее публично обвинял в нежелании завершить войну.

Белый дом подтвердил, что Трамп планирует досрочно покинуть саммит, чтобы сосредоточиться на ближневосточном кризисе между Израилем и Ираном.

Экс-чиновники напоминают, что еще во время предыдущего саммита в 2018 году Трамп проявлял склонность к изоляции от союзников. Тогдашний советник по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что президент не понимал, почему Россия была исключена из G8, до сих пор игнорирует суть объединения, созданного для демократически промышленно развитых стран.

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Во время выступления в понедельник Трамп подчеркнул свою особую коммуникацию с Путиным: "Он разговаривает со мной, а не с другими". По его словам, недавно Путин поздравил его с днем рождения, и обсуждение больше касалось конфликта Израиль – Иран, а не войны, которую Россия ведет в Украине.

Бывший советник Белого дома по торговле Дэниел Прайс прокомментировал, что союзники могут расценить риторику Трампа как попытку реабилитации Путина, а не как желание поддержать Украину или сохранить общую позицию G7.

Напомним, встреча Трампа с Зеленским под угрозой, ведь президент США решил досрочно уехать с проходящего в Канаде саммита "Большой семерки". Он не будет участвовать в последнем дне мероприятия.