ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2161
Час на прочитання
2 хв

Трамп на саміті G7 виступив адвокатом Путіна і розсварив союзників

На саміті G7 Дональд Трамп закликав повернути Росію до альянсу, звинуватив Обаму в анексії Криму та вкотре дистанціювався від підтримки України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Лідери G7

Лідери G7. / © Офіс президента України

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Канаді виступив із закликом повернути Росію до складу групи, знову порушивши тему, яка в минулому вже спричиняла напругу між ним і західними союзниками.

Про це пише The New York Times.

“G7 раніше була G8”, — заявив Трамп, покладаючи відповідальність за виключення Росії у 2014 році на адміністрацію Обами та — помилково — на Джастіна Трюдо, який тоді не був прем’єр-міністром Канади.

За словами Трампа, повернення Росії могло б запобігти війні в Україні: “Я думаю, що зараз не було б війни”. Такий аргумент викликав обурення з боку союзників, оскільки саме повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році стало результатом подальшої ескалації з боку Кремля після анексії Криму.

Як і у 2018 році, коли Трамп вже закликав до повернення Путіна на саміті в Канаді, нинішня заява стала черговим знаком дистанціювання США від позиції партнерів по G7, які підтримують Україну. Цього разу Трамп зробив свою заяву напередодні зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, якого він раніше публічно звинувачував у небажанні завершити війну.

Білий дім підтвердив, що Трамп планує достроково залишити саміт, щоби зосередитися на близькосхідній кризі між Ізраїлем та Іраном. У попередніх коментарях Трамп заявляв, що відкритий до участі Путіна як посередника в цьому конфлікті.

Експосадовці нагадують, що ще під час попереднього саміту у 2018 році Трамп проявляв схильність до ізоляції від союзників. Тодішній радник з нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що президент не розумів, чому Росія була виключена з G8, і досі ігнорує суть об’єднання, створеного для демократичних промислово розвинених країн.

Під час виступу в понеділок Трамп підкреслив свою особливу комунікацію з Путіним: “Він розмовляє зі мною, а не з іншими”. За його словами, нещодавно Путін привітав його з днем народження, і обговорення більше стосувалося конфлікту Ізраїль – Іран, а не війни, яку Росія веде в Україні.

Колишній радник Білого дому з питань торгівлі Деніел Прайс прокоментував, що союзники можуть розцінити риторику Трампа як спробу реабілітації Путіна, а не як бажання підтримати Україну або зберегти спільну позицію G7.

Нагадаємо, зустріч Трампа із Зеленським під загрозою, адже президент США вирішив достроково поїхати із саміту “Великої сімки”, що проходить у Канаді. Він не братиме участі в останньому дні заходу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie