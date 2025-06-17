Трамп на саміті G7 виступив адвокатом Путіна і розсварив союзників

Лідери G7. / © Офіс президента України

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Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Канаді виступив із закликом повернути Росію до складу групи, знову порушивши тему, яка в минулому вже спричиняла напругу між ним і західними союзниками.

Про це пише The New York Times.

“G7 раніше була G8”, — заявив Трамп, покладаючи відповідальність за виключення Росії у 2014 році на адміністрацію Обами та — помилково — на Джастіна Трюдо, який тоді не був прем’єр-міністром Канади.

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За словами Трампа, повернення Росії могло б запобігти війні в Україні: “Я думаю, що зараз не було б війни”. Такий аргумент викликав обурення з боку союзників, оскільки саме повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році стало результатом подальшої ескалації з боку Кремля після анексії Криму.

Як і у 2018 році, коли Трамп вже закликав до повернення Путіна на саміті в Канаді, нинішня заява стала черговим знаком дистанціювання США від позиції партнерів по G7, які підтримують Україну. Цього разу Трамп зробив свою заяву напередодні зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, якого він раніше публічно звинувачував у небажанні завершити війну.

Білий дім підтвердив, що Трамп планує достроково залишити саміт, щоби зосередитися на близькосхідній кризі між Ізраїлем та Іраном. У попередніх коментарях Трамп заявляв, що відкритий до участі Путіна як посередника в цьому конфлікті.

Експосадовці нагадують, що ще під час попереднього саміту у 2018 році Трамп проявляв схильність до ізоляції від союзників. Тодішній радник з нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що президент не розумів, чому Росія була виключена з G8, і досі ігнорує суть об’єднання, створеного для демократичних промислово розвинених країн.

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Під час виступу в понеділок Трамп підкреслив свою особливу комунікацію з Путіним: “Він розмовляє зі мною, а не з іншими”. За його словами, нещодавно Путін привітав його з днем народження, і обговорення більше стосувалося конфлікту Ізраїль – Іран, а не війни, яку Росія веде в Україні.

Колишній радник Білого дому з питань торгівлі Деніел Прайс прокоментував, що союзники можуть розцінити риторику Трампа як спробу реабілітації Путіна, а не як бажання підтримати Україну або зберегти спільну позицію G7.

Нагадаємо, зустріч Трампа із Зеленським під загрозою, адже президент США вирішив достроково поїхати із саміту “Великої сімки”, що проходить у Канаді. Він не братиме участі в останньому дні заходу.