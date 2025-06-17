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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Встреча Трампа с Зеленским под угрозой: президент США покидает саммит G7 досрочно

Трамп, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, покидает саммит «Большой семерки» в Канаде раньше.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп решил досрочно уехать с саммита «Большой семерки», который проходит в Канаде. Он не будет участвовать в последнем дне мероприятия.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

По словам Левитт, президент «прекрасно провел день на саммите», в частности подписал торговое соглашение с Великобританией и премьером Киром Стармером. Однако учитывая обострение ситуации на Ближнем Востоке, Трамп возвращается в США раньше.

«Было достигнуто многое, но из-за событий на Ближнем Востоке президент Трамп уедет сегодня вечером (16 июня по местному времени — Ред.) после ужина с главами государств», — говорится в сообщении.

Впоследствии Трамп подтвердил, что покинет саммит досрочно.

«Я поужинаю с этими замечательными лидерами (G7 — Ред.), а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно», — заявил Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда работает над организацией личной встречи с Дональдом Трампом на саммите G7.

Впоследствии Белый дом подтвердил подготовку двусторонних встреч Трампа с участниками саммита G7, однако не уточнялось с кем именно.

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