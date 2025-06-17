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День ангела 17 июня: кого и как поздравлять с именинами
17 июня 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 17 июня
17 июня 2025 поздравьте с именинами Иосифа, Кирилла, Клима, Максима, Никиту, Пелагею.
Иосиф — древнееврейское происхождение, означает “пусть Бог вознаградит”. В детстве активен, любит перемены. Во взрослом возрасте становится терпеливым, трудолюбивым.
Кирилл — древнегреческое имя, переводится как “владыка”. В детстве любознательный, талантливый. Во взрослом возрасте становится самоуверенным, организованным.
Клим — латинские корни, толкуется как “миролюбивый”. В детстве проявляет склонность к точным наукам. Во взрослом возрасте становится красноречивым, любит находиться в крупных компаниях.
Максим — латинское происхождение, означает “величайший”. В детстве кроток, вежлив. Во взрослом возрасте становится гордым и честолюбивым.
Никита — древнегреческое имя, переводится как “победитель”. В детстве носит непростой характер, очень упрям. Во взрослом возрасте становится справедливым, честным.
Пелагея — древнегреческие корни, толкуется как “морская”. В детстве терпеливая, с хорошим чувством юмора. Во взрослом возрасте становится мягкой, часто загадочной.
День ангела 17 июня — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, охранял от всего злого и помогал в самые трудные минуты. Пусть твоя жизнь будет светлой, доброй и наполненной любовью. Крепкого здоровья, гармонии в душе и ежедневного вдохновения!
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С Днем ангела! Пусть твой святой покровитель станет для тебя источником силы, веры и надежды. Да благословит каждый твой шаг и указывает путь к истинному счастью и миру в сердце. Желаю, чтобы ты всегда чувствовал (а) Его невидимую поддержку и любовь.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса хранят тебя, а твой ангел-хранитель ведет через жизнь с мудростью, добром и теплом. Радости, удачи и уюта в душе!
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В День ангела желаю тебе легкой и вдохновенной жизни — такой, как полет ангела в небе. Пусть твои мечты не имеют предела, а сердце всегда чувствует поддержку с высоты. Пусть добро и любовь сопровождают тебя на каждом шагу!
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С Днем ангела, мой светлый (а) друг/подруга! Желаю, чтобы твой небесный охранник не только оберегал, но и помогал находить парковку с первого раза, нести пакеты вместо тебя и подсовывал приятные сюрпризы! Радости, улыбок и ярких дней под крылом добра!