День ангела 17 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 17 червня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 17 червня

17 червня 2025 року привітайте з іменинами Йосипа, Кирила, Клима, Максима, Микиту, Пелагею.

Йосип — давньоєврейське походження, означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві активний, любить зміни. В дорослому віці стає терплячим, працьовитим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві допитливий, талановитий. В дорослому віці стає самовпевненим, організованим.

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Клим — латинське коріння, тлумачиться як “миролюбивий”. В дитинстві виявляє схильність до точних наук. В дорослому віці стає красномовним, любить перебувати у великих компаніях.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві лагідний, ввічливий. В дорослому віці стає гордим і честолюбним.

Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві має непростий характер, дуже впертий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Пелагея — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “морська”. В дитинстві терпляча, з гарним почуттям гумору. В дорослому віці стає м’якою, часто загадковою.

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День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, охороняв від усього злого й допомагав у найважчі хвилини. Нехай твоє життя буде світлим, добрим і наповненим любов’ю. Міцного здоров’я, гармонії в душі й щоденного натхнення!

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З Днем ангела! Нехай твій святий заступник стане для тебе джерелом сили, віри та надії. Хай благословляє кожен твій крок і вказує дорогу до справжнього щастя та миру в серці. Бажаю, щоб ти завжди відчував (ла) Його невидиму підтримку та любов.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса бережуть тебе, а твій ангел-хранитель веде через життя з мудрістю, добром і теплом. Радості, удачі та затишку в душі!

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У День ангела бажаю тобі легкого й натхненного життя — такого, як політ ангела в небі. Нехай твої мрії не мають меж, а серце завжди відчуває підтримку з висоти. Хай добро й любов супроводжують тебе на кожному кроці!

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З Днем ангела, мій світлий (а) друже/подруго! Бажаю, щоб твій небесний охоронець не лише оберігав, а й допомагав знаходити паркування з першого разу, нести пакети замість тебе й підсовував приємні сюрпризи! Радості, усмішок і яскравих днів під крилом добра!