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Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана
Президент США убежден, что Иран должен был подписать соглашение, а речь идет об эвакуации местных жителей.
Американский президент Дональд Трамп призвал людей не теряя времени эвакуировать из столицы Ирана Тегерана.
Об этом он сказал в сообщении в социальных сетях.
"Иран должен был подписать "соглашение", которое я им предлагал. Какая позор и бесполезная трата человеческой жизни. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!", - заявил президент США.
Напомним, что ранее сообщалось, что Трамп готовит для Ирана "последнее предложение" .
Ожидается, что эта инициатива станет последней дипломатической попыткой избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.