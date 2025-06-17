Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана

Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп призвал людей не теряя времени эвакуировать из столицы Ирана Тегерана.

Об этом он сказал в сообщении в социальных сетях.

"Иран должен был подписать "соглашение", которое я им предлагал. Какая позор и бесполезная трата человеческой жизни. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!", - заявил президент США.

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Напомним, что ранее сообщалось, что Трамп готовит для Ирана "последнее предложение" .

Ожидается, что эта инициатива станет последней дипломатической попыткой избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.